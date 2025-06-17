Шведский пенсионный фонд продал все акции Tesla — Finance.ua
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Шведский пенсионный фонд продал все акции Tesla

Фондовый рынок
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Шведский пенсионный фонд АР7 продал все акции американского производителя электроавтомобилей Tesla и внес компанию в «черный список».
Об этом пишет Reuters.
АР7 объяснил это решение нарушением Tesla прав профсоюзных работников в США.
«АР7 решил внести Tesla в черный список из-за подтвержденных нарушений рабочих прав в США», — заявили в пенсионном фонде.
Отмечается, что фонд в течение нескольких лет вел переговоры с Tesla, однако «компания не предприняла достаточных шагов для решения этой проблемы».
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По словам представителя АР7, фонд владел акциями Tesla на 1,36 млрд дол. США, что составило около 1% общего фонда АР7. «Общие активы фонда по состоянию на конец мая составили 1,181 млрд крон, то есть около 125 млрд долл. США», — утверждает Reuters.
Напомним, акции Tesla упали на 14% 5 июня, что снизило стоимость производителя электромобилей на 152 млрд долларов и стало самым большим ударом по его рыночной капитализации в истории после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил отозвать государственные контракты.
Впоследствии акции возобновили рост.
По материалам:
Укрінформ
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