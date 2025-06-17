Шведский пенсионный фонд продал все акции Tesla — Finance.ua

Шведский пенсионный фонд продал все акции Tesla 17.06.2025, 00:50 — Фондовый рынок

Шведский пенсионный фонд АР7 продал все акции американского производителя электроавтомобилей Tesla и внес компанию в «черный список».

Об этом пишет Reuters

АР7 объяснил это решение нарушением Tesla прав профсоюзных работников в США.

«АР7 решил внести Tesla в черный список из-за подтвержденных нарушений рабочих прав в США», — заявили в пенсионном фонде.

Отмечается, что фонд в течение нескольких лет вел переговоры с Tesla, однако «компания не предприняла достаточных шагов для решения этой проблемы».

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По словам представителя АР7, фонд владел акциями Tesla на 1,36 млрд дол. США, что составило около 1% общего фонда АР7. «Общие активы фонда по состоянию на конец мая составили 1,181 млрд крон, то есть около 125 млрд долл. США», — утверждает Reuters.

Напомним, акции Tesla упали на 14% 5 июня, что снизило стоимость производителя электромобилей на 152 млрд долларов и стало самым большим ударом по его рыночной капитализации в истории после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил отозвать государственные контракты.

Впоследствии акции возобновили рост.

Укрінформ По материалам:

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