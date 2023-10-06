Владельцам депозитов со 100-процентной гарантией возместили ₴7,4 миллиарда — Finance.ua

Владельцам депозитов со 100-процентной гарантией возместили ₴7,4 миллиарда
С начала полномасштабного вторжения Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков более 8,3 млрд грн, из которых 7,4 млрд грн получили вкладчики банков по гарантии 100-процентного возмещения.
Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в управлении связей с общественностью и международными организациями ФГВФЛ.
«С начала полномасштабного вторжения Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 8,3 млрд грн. Из них 7,4 млрд грн получили вкладчики шести банков, решение о выводе с рынка которых было принято после внесения изменений в законодательство и вступления в силу нормы о 100% возмещении вкладов», — отметили в Фонде.
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В частности, речь идет о возмещении для вкладчиков АО «Мегабанк», АО «Банк Сич», АО «Банк Форвард», АО «Айбокс банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Укрстройинвестбанк».
Общая сумма, предназначенная к выплате вкладчикам этих банков (физическим лицам,
в т. ч. физическим лицам — предпринимателям), составляет 8,4 млрд грн, из них около 2,6 млрд грн — именно благодаря действию нормы о 100% возмещении.
Справка Finance.ua:
- в апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон, гарантирующий украинцам 100% возмещение всех вкладов и начисленных процентов во время военного положения и трех месяцев со дня его прекращения. После этого гарантированная сумма возмещения по вкладам составит 600 тыс. грн;
- в результате изменения монетарной политики Национального банка, 3- и 6-месячные депозиты в текущем году стали наиболее популярными среди украинцев.
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