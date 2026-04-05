Вклады украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума

Объем вложений украинцев в ОВГЗ достиг исторического максимума
Спрос со стороны украинцев и бизнеса на государственные облигации продолжает расти. В настоящее время граждане Украины держат более 131,6 млрд грн в государственных ценных бумагах, что является историческим максимумом, а юридические лица — более 220,54 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Отмечается, что в марте объем вкладов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) юридических лиц был на 26,8% больше, чем в марте 2025 года, а вклады физических лиц — более чем на 53,8% больше, чем в прошлом году.
Размещение ОВГЗ в марте 2026 года, Инфографика: Минфин
В феврале Минфин провел 11 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в государственный бюджет 20,3 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность составила 15,57% годовых в гривне и 3,43% - в долларах США.
Кроме того, в феврале Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 8,37 млрд. гривен.
Инвесторам было предложено обменять облигации одного выпуска со сроком погашения 29 апреля 2026 года на облигации другого выпуска со сроком погашения 25 апреля 2029 года (срок обращения — почти 3 года).
В результате операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что позволило снизить долговую нагрузку на государственный бюджет в текущем году.
По состоянию на 1 апреля 2026 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 2,08 трлн гривен.
Наибольшую долю портфеля держат коммерческие банки — 47,58%, далее — Национальный банк Украины — 32,89%.
Доли других инвесторов составляют:
  • юридические лица — 10,96%,
  • физические лица — 6,54%,
  • страховые компании — 1,24%,
  • нерезиденты — 0,78%,
  • территориальные общины — 0,02%.
По материалам:
Finance.ua
