Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года — Finance.ua

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Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года

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Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года
Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 3 053,5 млн грн вкладчикам ликвидируемых банков за 11 месяцев 2023 года. Только за ноябрь вкладчики этих банков получили 88,3 млн грн гарантированного возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
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«Пик гарантированных выплат приходится на начало периода выведения банка с рынка. В соответствии с Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ возмещение вкладов начинается не позднее 20-го рабочего дня со дня старта этой процедуры. Но на практике мы запускаем процесс возмещения гораздо быстрее, а это уже через 13−15 рабочих дней», — отмечает заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталия Рудуха.
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Напомним, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму вкладов.
Теперь выплаты можно получить тремя способами:
  • через приложение «Дія» в смартфоне;
  • дистанционно через банк-агент;
  • непосредственно в отделении банка-агента.
С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 544,2 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • выплату гарантированного возмещения Фонд осуществляет из собственных ресурсов;
  • по состоянию на 1 декабря он накопил около 28,4 млрд грн.

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По материалам:
Finance.ua
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