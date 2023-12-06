Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года — Finance.ua

Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года Сегодня 20:20

Вкладчики ликвидируемых банков получили более 3 млрд грн с начала года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 3 053,5 млн грн вкладчикам ликвидируемых банков за 11 месяцев 2023 года. Только за ноябрь вкладчики этих банков получили 88,3 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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«Пик гарантированных выплат приходится на начало периода выведения банка с рынка. В соответствии с Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ возмещение вкладов начинается не позднее 20-го рабочего дня со дня старта этой процедуры. Но на практике мы запускаем процесс возмещения гораздо быстрее, а это уже через 13−15 рабочих дней», — отмечает заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталия Рудуха.

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Напомним, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму вкладов.

Теперь выплаты можно получить тремя способами:

через приложение «Дія» в смартфоне;

дистанционно через банк-агент;

непосредственно в отделении банка-агента.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 544,2 млн грн.

Справка Finance.ua:

выплату гарантированного возмещения Фонд осуществляет из собственных ресурсов;

по состоянию на 1 декабря он накопил около 28,4 млрд грн.

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