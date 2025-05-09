Volvo возродит культовую модель XC70 — Finance.ua

Volvo возродит культовую модель XC70 Сегодня 04:28 — Фондовый рынок

Volvo возродит культовую модель XC70

Компания Volvo возродит модель XC70. Обнародованы первые официальные изображения нового XC70, который станет эксклюзивом для китайского рынка. Новинка — это кроссовер, больше и вместительнее, чем XC60.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании подтвердили, что новинка получит силовую гибридную установку с возможностью зарядки от розетки. Такой кроссовер сможет проезжать чисто на электричестве до 200 километров.

Volvo использовала индекс XC70 для внедорожной версии универсала V70, пока его не сняли с производства в 2016 году. Теперь шведский автопроизводитель достает с полки это название, но теперь его дадут не универсалу, а классическому кроссоверу. В его основу ляжет модульная платформа SMA: новинке обещана гибридная установка, запас хода на электричестве до 200 километров и быстрая зарядка.

Старт продаж Volvo XC70 в Китае намечен на конец 2025 года, и как минимум поначалу модель будет оставаться эксклюзивом для локального рынка. В этом году у Volvo запланированы и другие запуски. Это представленный в начале марта электрический лифтбэк ES90, за которым последует кроссовер EX60 на новой платформе SPA3.

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