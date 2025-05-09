Volvo возродит культовую модель XC70 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volvo возродит культовую модель XC70

Фондовый рынок
16
Volvo возродит культовую модель XC70
Volvo возродит культовую модель XC70
Компания Volvo возродит модель XC70. Обнародованы первые официальные изображения нового XC70, который станет эксклюзивом для китайского рынка. Новинка — это кроссовер, больше и вместительнее, чем XC60.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании подтвердили, что новинка получит силовую гибридную установку с возможностью зарядки от розетки. Такой кроссовер сможет проезжать чисто на электричестве до 200 километров.
Volvo использовала индекс XC70 для внедорожной версии универсала V70, пока его не сняли с производства в 2016 году. Теперь шведский автопроизводитель достает с полки это название, но теперь его дадут не универсалу, а классическому кроссоверу. В его основу ляжет модульная платформа SMA: новинке обещана гибридная установка, запас хода на электричестве до 200 километров и быстрая зарядка.
Старт продаж Volvo XC70 в Китае намечен на конец 2025 года, и как минимум поначалу модель будет оставаться эксклюзивом для локального рынка. В этом году у Volvo запланированы и другие запуски. Это представленный в начале марта электрический лифтбэк ES90, за которым последует кроссовер EX60 на новой платформе SPA3.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems