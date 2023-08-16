Вкладчики ликвидированного банка «Конкорд» получат выплаты: названа дата — Finance.ua
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Вкладчики ликвидированного банка «Конкорд» получат выплаты: названа дата

Личные финансы
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Вкладчики ликвидированного банка «Конкорд» получат выплаты: названа дата
Вкладчики ликвидированного банка «Конкорд» получат выплаты: названа дата
Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже со следующей недели приступит к выплате средств вкладчикам ликвидированного банка «Конкорд».
Как сообщили в пресс-службе фонда, на сегодняшний день еще продолжается процесс формирования реестра вкладчиков.
«После объявления о начале выплат вкладчики банка — физические лица, в том числе физические лица-предприниматели — смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда. Напомним, вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором желает получить средства.
Кроме того, есть возможность получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно. Такую услугу на сегодняшний день предоставляют 5 банков-агентов", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка, предназначенная к выплатам, составляет 639 млн грн. Благодаря действию нормы о полном возмещении по вкладам на период военного положения и трех месяцев после его завершения каждый вкладчик получит от Фонда средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 1 августа.
«Банк „Конкорд“ — это седьмой банк, ликвидацию которого Фонд начал во время полномасштабного вторжения. Выплату вкладчикам банка „Конкорд“ Фонд планирует начать со следующей недели, ориентировочно после 21 августа. У фонда достаточно средств для выплаты полной суммы возмещения всем вкладчикам», — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Ольга Белай.

Справка Finance.ua:

  • 1 августа 2023 года правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию у банка «Конкорд» и ликвидировать финучреждение;
  • причиной ликвидации в НБУ назвали систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме этого, за последние два года по результатам ведения надзора в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма регулятор оштрафовал банк за нарушение на 60,4 млн грн и выдал письменное предостережение.
По материалам:
Finance.ua
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