Vivo анонсировала операционную систему BlueOS — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Vivo анонсировала операционную систему BlueOS

Технологии&Авто
14
Vivo анонсировала операционную систему BlueOS
Vivo анонсировала операционную систему BlueOS
Компания Vivo представила свою операционную систему BlueOS, в которую внедрен искусственный интеллект.
Об этом пишет ITHome.
Разработчики позиционируют BlueOS как командную операционную систему для эпохи генеративного искусственного интеллекта, которая выделяется безопасностью, плавностью работы и разумными функциями. При этом «операционка» стала первой в мире, использующей язык программирования Rust.
Система может работать на разных устройствах с процессорами с частотой 200 МГц и 32 МБ оперативной памяти.
Читайте также
ОС поддерживает распознавание звуков, изображений, текста, видео, жестов и т. д. Также предусмотрена функция, которая может помочь пользователям писать код для приложений, создавать эксклюзивные рабочие столы, обои и т. д.
Первым устройством на новой системе станут часы Vivo Watch 3.
У Vivo уже есть прошивка OriginOS, созданная на базе Android. И новые смартфоны серии Vivo X100, представленные 13 ноября, будут работать именно на ней.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.