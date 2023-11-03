Vivo анонсировала операционную систему BlueOS — Finance.ua

Vivo анонсировала операционную систему BlueOS 03.11.2023, 00:01 — Технологии&Авто

Vivo анонсировала операционную систему BlueOS

Компания Vivo представила свою операционную систему BlueOS, в которую внедрен искусственный интеллект.

Об этом пишет ITHome.

Разработчики позиционируют BlueOS как командную операционную систему для эпохи генеративного искусственного интеллекта, которая выделяется безопасностью, плавностью работы и разумными функциями. При этом «операционка» стала первой в мире, использующей язык программирования Rust.

Система может работать на разных устройствах с процессорами с частотой 200 МГц и 32 МБ оперативной памяти.

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ОС поддерживает распознавание звуков, изображений, текста, видео, жестов и т. д. Также предусмотрена функция, которая может помочь пользователям писать код для приложений, создавать эксклюзивные рабочие столы, обои и т. д.

Первым устройством на новой системе станут часы Vivo Watch 3.

У Vivo уже есть прошивка OriginOS, созданная на базе Android. И новые смартфоны серии Vivo X100, представленные 13 ноября, будут работать именно на ней.

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