Vivo анонсировала операционную систему BlueOS — Finance.ua

Vivo анонсировала операционную систему BlueOS
Компания Vivo представила свою операционную систему BlueOS, в которую внедрен искусственный интеллект.
Об этом пишет ITHome.
Разработчики позиционируют BlueOS как командную операционную систему для эпохи генеративного искусственного интеллекта, которая выделяется безопасностью, плавностью работы и разумными функциями. При этом «операционка» стала первой в мире, использующей язык программирования Rust.
Система может работать на разных устройствах с процессорами с частотой 200 МГц и 32 МБ оперативной памяти.
ОС поддерживает распознавание звуков, изображений, текста, видео, жестов
и т. д. Также предусмотрена функция, которая может помочь пользователям писать код для приложений, создавать эксклюзивные рабочие столы, обои и т. д.
Первым устройством на новой системе станут часы Vivo Watch 3.
У Vivo уже есть прошивка OriginOS, созданная на базе Android. И новые смартфоны серии Vivo X100, представленные 13 ноября, будут работать именно на ней.
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