Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s — Finance.ua
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Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s

Фондовый рынок
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Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s
Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s
Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s, который, несмотря на свою низкую стоимость, может порадовать своих покупателей отдельными характеристиками, например большим объемом памяти и камерой с высоким разрешением.

Технические характеристики

  • Дисплей: 6,56 дюйма, IPS, разрешение HD+ (720×1612 пикселей), частота обновления 60 Гц, яркость 840 нит.
  • SoC: MediaTek Helio G85 (восемь ядер, частота 2 ГГц, графика Mali-G52 MC2).
  • Оперативная память: 6 ГБ LPDDR4x.
  • Встроенная память: 128 ГБ eMMC 5.1 (можно расширить карту памяти).
  • Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.
  • Задние камеры: 50 Мп (основная) + 2 МП (Боке).
  • Фронтальная камера: 8 Мп.
  • Операционная система FunTouch OS 13 на базе Android 13
  • Дополнительные возможности: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, защита от влаги по стандарту IP54.
Новый смартфон вышел в двух цветовых решениях: Glitter Purple и Forest Gree. Стать владельцем Vivo Y17s можно за 199 сингапурских долларов (~145 долларов США).
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По материалам:
Технофан
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