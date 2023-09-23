Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s — Finance.ua

Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s
Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y17s, который, несмотря на свою низкую стоимость, может порадовать своих покупателей отдельными характеристиками, например большим объемом памяти и камерой с высоким разрешением.
Технические характеристики
- Дисплей: 6,56 дюйма, IPS, разрешение HD+ (720×1612 пикселей), частота обновления 60 Гц, яркость 840 нит.
- SoC: MediaTek Helio G85 (восемь ядер, частота 2 ГГц, графика Mali-G52 MC2).
- Оперативная память: 6 ГБ LPDDR4x.
- Встроенная память: 128 ГБ eMMC 5.1 (можно расширить карту памяти).
- Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.
- Задние камеры: 50 Мп (основная) + 2 МП (Боке).
- Фронтальная камера: 8 Мп.
- Операционная система FunTouch OS 13 на базе Android 13
- Дополнительные возможности: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, защита от влаги по стандарту IP54.
Новый смартфон вышел в двух цветовых решениях: Glitter Purple и Forest Gree. Стать владельцем Vivo Y17s можно за 199 сингапурских долларов (~145 долларов США).
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