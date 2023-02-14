Visa выпустит карты, которыми можно рассчитываться в криптовалюте — Finance.ua
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Visa выпустит карты, которыми можно рассчитываться в криптовалюте

Криптовалюта
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Криптоплатформа Wirex объявила о стратегическом партнерстве с Visa.
Компании планируют выпускать дебетовые карты с поддержанием криптовалюты более чем в 40 странах.
На данный момент известно, что услуга заработает в Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Партнерство позволит большему числу людей получить доступ к преимуществам криптовалют.
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«Visa предложит своим клиентам еще больше вариантов оплаты. Мы очень рады, что Wirex фокусируется на Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяя людям тратить криптовалюту в миллионах местных торговых точек, принимающих карты Visa», — отметил региональный руководитель Visa Мэтт Вуд.
В Wirex отметили, что безопасность и инновации Visa помогут компании продолжить разрабатывать приложения и карты нового поколения.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Speka
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