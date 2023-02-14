Visa выпустит карты, которыми можно рассчитываться в криптовалюте — Finance.ua

Visa выпустит карты, которыми можно рассчитываться в криптовалюте Вчера 22:36 — Криптовалюта

Криптоплатформа Wirex объявила о стратегическом партнерстве с Visa.

Компании планируют выпускать дебетовые карты с поддержанием криптовалюты более чем в 40 странах.

На данный момент известно, что услуга заработает в Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Партнерство позволит большему числу людей получить доступ к преимуществам криптовалют.

Читайте также PayPal приостановила разработку своей криптовалюты

«Visa предложит своим клиентам еще больше вариантов оплаты. Мы очень рады, что Wirex фокусируется на Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяя людям тратить криптовалюту в миллионах местных торговых точек, принимающих карты Visa», — отметил региональный руководитель Visa Мэтт Вуд.

В Wirex отметили, что безопасность и инновации Visa помогут компании продолжить разрабатывать приложения и карты нового поколения.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.