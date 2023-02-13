PayPal приостановила разработку своей криптовалюты — Finance.ua

PayPal приостановила разработку своей криптовалюты Сегодня 19:34 — Криптовалюта

PayPal приостановила разработку своей криптовалюты

По данным издания Bloomberg, платежный гигант PayPal приостановил разработку собственного стейблкоина. На решение повлияло расследование американских регуляторов относительно Paxos.

Ранее сообщалось, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении Paxos Trust, эмитента стейблкоинов Pax (USDP) и Binance (BUSD). Пока неизвестно, что стало предметом внимания регулятора, однако PayPal работала именно с этой компанией для создания своего стейблкоина.

Ожидалось, что стабильная криптовалюта от PayPal появится уже в ближайшие месяцы. Стейблкоин должен был быть привязан к курсу доллара США.

«Мы все еще исследуем возможности стейблкоинов. Если и когда мы решим продлить свой проект, то, безусловно, будем тесно работать со всеми регуляторами», — сообщила представитель PayPal Аманда Миллер.

Недавно компания PayPal сообщила, что на счетах клиентов заметно сократился объем цифровых активов. Сумма снизилась на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года и составила $604 млн.

noworries По материалам:

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