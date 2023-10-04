Visa создает венчурный фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы — Finance.ua

Visa создает венчурный фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы 04.10.2023, 01:22 — Фондовый рынок

Visa создает венчурный фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы

Платежный гигант Visa запустил венчурный фонд стоимостью $100 млн для стартапов в области генеративного искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом компания присоединилась к многочисленному списку инвесторов, которые направляли деньги в этот сектор в 2023-м.

Компании Microsoft и Google Alphabet также поддержали сферу искусственного интеллекта в этом году после популярности чат-бота ChatGPT.

«Хотя большая часть генеративного искусственного интеллекта до сих пор была сосредоточена на задачах и создании контента, эта технология тоже существенно изменит коммерцию», — заявил главный директор по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл.

Напомним, ChatGPT достиг 100 млн ежемесячных активных пользователей в январе, спустя два месяца после запуска. Выпуск ChatGPT положил начало гонке среди технологических компаний, таких как Google и Microsoft, за создание аналогичных технологий.

С 6 июля OpenAI сделала общедоступным GPT-4. Доступ получили все клиенты, которые платят за ChatGPT API.

Годовая выручка компании OpenAI, создавшей ChatGPT и генератор изображений DALL-E, приблизилась к $1 млрд. Эта цифра значительно превышает прогнозы, которые OpenAI ранее предоставила акционерам.

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