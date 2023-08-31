Visa и Mastercard планируют повысить комиссии для транзакций по картам, — Bloomberg Сегодня 15:39 — Финтех и Карты

Visa и Mastercard планируют повысить комиссии для транзакций по картам, — Bloomberg

Операторы платежных систем Visa Inc. и Mastercard Inc. планируют повысить комиссии, взимаемые с ритейлеров при оплате их клиентами покупок с помощью банковских карт . Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Повышение комиссий Visa для онлайн-транзакций начнется в октябре, а в апреле оно коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. У Mastercard повышение также стартует в октябре.

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Согласно оценкам отраслевой консалтинговой компании CMSPI, ежегодная сумма выплачиваемых ритейлерами комиссий в результате этого может увеличиться более чем на $500 млн.

Несмотря на то, что размер комиссий устанавливается Visa и Mastercard, основную часть сборов получают банки, которые выпускают эти карты. Хотя размер комиссий незначителен, расходы ритейлеров на их уплату в последние годы возросли, поскольку все больше покупателей использует кредитные карты, для которых действует более высокая комиссия, чем для дебетовых.

Продавцы переносят, по крайней мере, часть этих расходов на потребителей, повышая цены. Малый бизнес часто предлагает скидки клиентам, которые оплачивают покупки дебетовыми картами или наличными.

Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

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