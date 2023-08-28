Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата — Finance.ua

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата Сегодня 15:33 — Финтех и Карты

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает, начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т. д.

«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — добавили в банке.

Справка Finance.ua:

Ощадбанк является одним из лидеров по выплатам пенсионерам. По состоянию на 1 мая 2023 года пенсии в банке получают 2,907 млн ​​человек (35,0% обслуживаемых в банках Украины);

Напомним, что государственный ПриватБанк продлил срок действия всех карт сразу на два года. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.



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