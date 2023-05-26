Visa открывает технологический хаб в Польше и готова нанимать украинцев — Finance.ua

Visa открывает технологический хаб в Польше и готова нанимать украинцев
Компания Visa откроет в Польше новый глобальный центр технологий и продуктов.
Об этом идет речь в сообщении Visa.
Хаб станет первым для Visa в Центральной и Восточной Европе и расширит наличие компании в регионе. Центр может трудоустраивать украинских IT-специалистов, особенно тех, кто вынужден находиться за пределами Украины.
«Чрезвычайно приятно, что Visa, с ее уникальным мировым опытом и ноу-хау, выбрала нашу страну из всех возможных локаций, укрепляя тем самым позицию Польши как лучшего места для инвестиций в сектор новых технологий», — отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В течение следующих нескольких лет в Центре будут работать до 1500 новых специалистов по технологиям и продуктам.
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