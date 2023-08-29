Virgin Galactic запланировала третий коммерческий полет в космос — Finance.ua

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Virgin Galactic запланировала третий коммерческий полет в космос

Мир
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Virgin Galactic запланировала третий коммерческий полет в космос
Virgin Galactic запланировала третий коммерческий полет в космос
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic определила «окно» для своего третьего коммерческого космического полета с 8 сентября.
Об этом сообщает MarketWatch.
Частная космическая компания сообщила, что полет Galactic 03 станет четвёртым космическим полетом компании за четыре месяца.
В нем примут участие три члена экипажа, входящие в группу астронавтов-основателей Virgin Galactic или первых клиентов, ранее покупавших билеты.
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По словам компании, эта группа учредителей купила свои билеты еще в 2005 году.
Напомним, космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона 29 июня запустила из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико свой первый полностью коммерческий рейс космического самолета VSS Unity — миссию Galactic 01.
Второй коммерческий суборбитальный полет с шестью членами экипажа — Galactic 02 — был выполнен 10 августа.

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По материалам:
Економічна Правда
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