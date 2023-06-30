Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос — Finance.ua

Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос

В четверг компания Virgin Galactic совершила свой первый в истории коммерческий рейс, отправив четырех пассажиров в суборбитальный космос и вернув их обратно на Землю.

Об этом сообщает Space.com

Вылет произведен с космического порта «Америка» в Нью-Мексико около 17:40 по киевскому времени. Космический самолет SpaceShipTwo достиг суборбитального космоса примерно через 58 минут.

Космический самолет вернулся на космодром и приземлился в 18:45 по киевскому времени.

Запуск SpaceShipTwo происходит с самолета-носителя VSS Unity на высоте примерно в 15 км. Миссия получила название «Galactic 01».

Пассажиры лайнера несколько минут находятся в невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса. Посадка судна происходит примерно через 90 минут после старта.

В «Galactic 01» участвовали представители Воздушных сил Италии и Национального исследовательского совета Италии, заказавшие путешествие в космос в 2019 году с целью проведения суборбитальных исследований.

По информации Virgin Galactic, уже сотни человек забронировали поездку на борту SpaceShipTwo, которая стоит 450 тысяч долларов США за место.

Следующий коммерческий рейс компании состоится в начале августа, с этого момента Virgin Galactic планирует запускать их ежемесячно.

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Укрінформ По материалам:

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