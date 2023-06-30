Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос

Фондовый рынок
46
Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос
Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос
В четверг компания Virgin Galactic совершила свой первый в истории коммерческий рейс, отправив четырех пассажиров в суборбитальный космос и вернув их обратно на Землю.
Об этом сообщает Space.com.
Вылет произведен с космического порта «Америка» в Нью-Мексико около 17:40 по киевскому времени. Космический самолет SpaceShipTwo достиг суборбитального космоса примерно через 58 минут.
Космический самолет вернулся на космодром и приземлился в 18:45 по киевскому времени.
Запуск SpaceShipTwo происходит с самолета-носителя VSS Unity на высоте примерно в 15 км. Миссия получила название «Galactic 01».
Пассажиры лайнера несколько минут находятся в невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса. Посадка судна происходит примерно через 90 минут после старта.
Читайте также
Virgin Galactic впервые в истории совершила коммерческий рейс в космос
В «Galactic 01» участвовали представители Воздушных сил Италии и Национального исследовательского совета Италии, заказавшие путешествие в космос в 2019 году с целью проведения суборбитальных исследований.
По информации Virgin Galactic, уже сотни человек забронировали поездку на борту SpaceShipTwo, которая стоит 450 тысяч долларов США за место.
Следующий коммерческий рейс компании состоится в начале августа, с этого момента Virgin Galactic планирует запускать их ежемесячно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.