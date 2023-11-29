Virgin Atlantic совершила первый в мире рейс на 100% экологическом авиационном топливе — Finance.ua

Virgin Atlantic совершила первый в мире рейс на 100% экологическом авиационном топливе Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Virgin Atlantic совершила первый в мире рейс на 100% экологическом авиационном топливе

Компания Virgin Atlantic сообщила, что ее самолет первым в мире совершит полноценный рейс из Лондона в Нью-Йорк, используя альтернативное топливо. Если точнее, речь об экологически чистом топливе Sustainable Aviation Fuel (SAF), которое, как говорит компания, является единственным жизнеспособным решением в среднесрочной перспективе для декарбонизации дальнемагистральной авиации.

Boeing 787 с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 совершит вылет из лондонского аэропорта Хитроу и приземлится в Нью-Йорке.

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Само по себе топливо SAF на 88% состоит из гидропереработанных эфиров и жирных кислот и на оставшиеся 12% — из синтетического ароматического керосина, который производится из растительных компонентов.

Virgin Atlantic говорит, что промышленность и правительство Великобритании должны создать британскую отрасль SAF и достичь показателя в 10% от общего количества используемого в авиации топлива уже к 2030 году.

Portaltele По материалам:

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