Виновны беженцы из Украины? Немецкие общины жалуются на большие долги — Finance.ua

Виновны беженцы из Украины? Немецкие общины жалуются на большие долги Сегодня 04:55 — Мир

Виновны беженцы из Украины? Немецкие общины жалуются на большие долги

Из-за расходов на украинских беженцев долги немецких общин выросли в четыре раза.

Так, за первую половину 2023 года долги достигли 7,3 млрд евро, тогда как в 2022-м были на уровне 1,6 млрд. Это связывают с тем, что беженцы из Украины включены в систему социального обеспечения и получают помощь с первого дня по прибытии в страну.

Глава окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер также отмечал, что рост долгов связан с тем, что украинские беженцы в ФРГ якобы не имеют стимула искать работу, потому что помощь от страны бывает выше среднего дохода местных жителей.

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Напомним, представители округов Германии призывают к сокращению помощи для будущих украинских беженцев. Такое заявление сделал глава окружного совета Райнхард Загер, отметив, что Высший комитет 294 немецких округов уже согласовал эту позицию.

К слову, к концу августа 2023 года зафиксирована 204 461 просьба о предоставлении убежища в Германии — больше, чем в любой другой стране Евросоюза. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Отмечается, что большинство беженцев пересекают границу ФРГ через другие государства ЕС. Иностранцев тянет именно в Германию, поскольку, по данным Исследовательской службы бундестага, размер помощи в стране является одним из самых высоких в Европе, хотя есть страны, которые предоставляют и большие выплаты.

В Германии во время процедуры получения убежища мигрант имеет право на 410 евро в месяц (супруги — 738 евро, дети до 5 лет — 278 евро): 228 евро на удовлетворение базовых потребностей, включая питание и одежду, 182 евро — на другие личные нужды типа оплаты проезда или сотовой связи, пишет издание.

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