До 1000 евро на человека: как украинцам в Германии получить деньги на обустройство жилья — Finance.ua

До 1000 евро на человека: как украинцам в Германии получить деньги на обустройство жилья Сегодня 17:21 — Личные финансы

До 1000 евро на человека: как украинцам в Германии получить деньги на обустройство жилья

Украинские беженцы в Германии получают пособие по безработице от Jobcenter. Это учреждение также оплачивает аренду жилья и предоставляет средства на первое обустройство жилья.

Что нужно знать о таком пособии — рассказали в ukrainingingermany.de

Зачем в Германии предоставляют пособие на обустройство жилья

Жилье в Германии арендаторы чаще всего получают без мебели, поэтому заезжать приходится практически в пустую квартиру. Поскольку Джобцентр оплачивает срочные нужды людей с низким уровнем дохода или без него, то в перечень видов поддержки входит и единовременное пособие на обустройство на новом месте. За деньги в виде наличных или в виде сертификата можно приобрести базовую мебель, бытовую технику или материалы для ремонта.

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Пособие можно получить после переезда в отдельное жилье. Размер пособия не регулируется, но обычно на одного человека выделяют до 1000 евро. Чем больше семья, тем больше будет сумма пособия. Чтобы получить средства на обустройство жилья, нужно написать письмо в Джобцентр.

На какую мебель рассчитана выплата от Джобцентра

Центр занятости оплачивает приобретение большинства необходимых вещей для базового комфорта в новом доме. Сначала нужно согласовать жилье, в которое планируется переезд, и перечислить требуемые предметы. Это могут быть: кровать, холодильник, стиральная машина, плита, утюг, пылесос, постельное белье, полотенца, посуда, зеркало. Но если нужен телевизор или ноутбук, то они не относятся к вещам первой необходимости, поэтому в список их не включают.

Также на период беременности и после рождения ребенка можно получить специальные вещи: кроватка, тележка, пеленальный столик.

Как оформить заявку на пособие по обустройству

В список следует внести все вещи и мебель, которая нужна в новом жилище. Это не гарантирует деньги на все предметы, но следует их указать. Затем нужно заполнить заявление по шаблону . Ответа нужно подождать 1−2 недели. В Джобцентре должен быть выделен термин — время визита.

Для того чтобы претендовать на деньги на приобретение мебели, следует соответствовать условиям:

заявителю выплачивают пособие от Джобцентра;

заявителю есть 25 лет;

это первый переезд на отдельную квартиру;

заявитель после развода переезжает на новое место и не имеет возможности купить мебель;

в предыдущем жилье произошел пожар или несчастный случай, не покрываемый страховкой.

После того как Центр занятости получит заявление, к человеку придет работник социальной службы для проверки. Жилье осмотрят, чтобы убедиться в необходимости согласно списку. Также можно просмотреть список мебели и вещей, чтобы определить первоочередные потребности. Сумма и вид пособия будет зависеть от отдельной ситуации.

Что нужно знать о сертификатах на товары

Джобцентр обычно выдает подарочные сертификаты для приобретения определенных вещей (гутштайны). На них указана сумма. Также беженцы получают список мест, где можно купить необходимые вещи. К примеру, магазин бытовой техники, недорогих товаров для дома, секонд-хенд, сайт по перепродаже.

У учреждения есть договоренность с магазинами, поэтому отчитываться о покупке не нужно. Чтобы купить вещи, нужно подарочный сертификат отдать продавцу и оплатить товар. Но если вместо сертификата выдадут деньги, могут потом попросить чеки в подтверждение покупки.

Обычно на хозмагазины выделяют 200 евро, на магазины мебели — 150 евро. Иногда компании предлагают бесплатные товары для ремонта и краску для стен. Об этом следует интересоваться в торговых компаниях.

Где можно искать дешевые вещи самостоятельно

Если беженцы получили деньги на карту или наличными, но не имеют перечня магазинов для приобретения необходимых в быту вещей, то могут поискать их самостоятельно. К примеру, подобрать что-то для жилья можно на следующих ресурсах:

Ebay Kleinanzeigen. Это популярный сайт с миллионами объявлений ежедневно, содержащий страницы в соцсетях. На этом ресурсе можно найти все, что необходимо — от телефона до жилья. Цены очень низкие.

Facebook Marketplace доступен и для Германии. Здесь можно найти что-нибудь поблизости или перепродать ненужные вещи.

Nebenan.de — социальная платформа для общения соседей, на которой есть отдельный раздел Market с объявлениями о продаже или дарении вещей.

Quoka — платформа для бесплатных объявлений. Можно найти по дешевке необходимые вещи для дома. Большинство товаров б/у.

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