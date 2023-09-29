Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев — Finance.ua
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Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев

Личные финансы
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Германия остается страной, которую украинцы больше всего выбирают для временной защиты. Из-за дефицита жилья многие регионы прекратили прием новых беженцев.
Где в Германии продолжают принимать украинских беженцев, сообщает uahelp.wiki.
Беженцы, не имеющие знакомых или родственников в Германии, которые бы предоставили им убежище, должны обратиться в лагерь первоначального приема. Оттуда их направят в землю, которая в тот момент будет принимать новых людей.
Отмечается, что самый большой пункт первоначального приема — Берлин (бывший аэропорт Tegel). Оттуда направляют на расселение по всей Германии.
По состоянию на 28 сентября лагеря принимают беженцев в следующих землях:

Баден-Вюртемберг:

  • Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) — не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки), через 2−3 дня отправляют в другие лагеря для дальнейшего оформления.
  • Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) — сложно добраться общественным транспортом, машиной можно.
  • Фрайбург (новый адрес с 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) — лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе;
  • Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89 073 Ulm);
  • Зиндельфинген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71 036 Sindelfingen) — лагерь больше не принимает беженцев из Украины;
  • Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73 479 Ellwangen) — лагерь переполнен, больше не принимает.

Бавария:

  • Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90 513 Zirndorf);
  • Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84 030 Ergolding) — по сообщениям с мест, лагерь может не принимать беженцев из Украины.

Берлин:

  • Tegel (бывший аэропорт). Важно: территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на автобусе. Если ехать на машине — нужно будет оставить авто на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Гессен:

  • Гисен (Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen Ankunftshalle) — желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В другое время тоже принимают, но придется подождать. Если вы приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь к Bahnhofsmission во Франкфурте, вас могут разместить на одну ночь.

Нижняя Саксония:

  • Брамше (Im Rehhagen 8 49 565 Bramsche). В переходный период у сотрудников лагеря Messe Hannover можно получить билет в лагерь в Bramsche бесплатно.
  • Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30 521 Hannover) — лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Новых беженцев перенаправляют в Брамше.

Северный Рейн-Вестфалия:

  • Бохум (Gersteinring 50, 44 791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксония:

  • Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 8 393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);
  • Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 4 356 Leipzig) — лагерь переполнен, используются временные палатки;
  • Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 1 067 Dresden) — город не принимает и перенаправляет в лагерь Меране.

Шлезвиг-Гольштейн:

  • Ноймюнстер (Haart 148, 24 539 Neumünster).

Тюрингия:

  • Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
  • Лагерь ву Зуль переполнен и больше не принимает беженцев.
Украинцев предупреждают не искать, в каком лагере лучше условия — они существенно не отличаются. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.
Тем временем Берлин сможет принять до конца года еще тысячи беженцев. Власти столицы планируют расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить большое количество беженцев в гостиницах и общежитиях.
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По материалам:
РБК-Україна
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