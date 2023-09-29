Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев — Finance.ua

Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев Сегодня 17:05 — Личные финансы

Германия остается страной, которую украинцы больше всего выбирают для временной защиты. Из-за дефицита жилья многие регионы прекратили прием новых беженцев.

Где в Германии продолжают принимать украинских беженцев, сообщает uahelp.wiki

Беженцы, не имеющие знакомых или родственников в Германии, которые бы предоставили им убежище, должны обратиться в лагерь первоначального приема. Оттуда их направят в землю, которая в тот момент будет принимать новых людей.

Отмечается, что самый большой пункт первоначального приема — Берлин (бывший аэропорт Tegel). Оттуда направляют на расселение по всей Германии.

По состоянию на 28 сентября лагеря принимают беженцев в следующих землях:

Баден-Вюртемберг:

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) — не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки), через 2−3 дня отправляют в другие лагеря для дальнейшего оформления.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) — сложно добраться общественным транспортом, машиной можно.

Фрайбург (новый адрес с 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) — лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе;

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89 073 Ulm);

Зиндельфинген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71 036 Sindelfingen) — лагерь больше не принимает беженцев из Украины;

Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73 479 Ellwangen) — лагерь переполнен, больше не принимает.

Бавария:

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90 513 Zirndorf);

Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84 030 Ergolding) — по сообщениям с мест, лагерь может не принимать беженцев из Украины.

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт). Важно: территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на автобусе. Если ехать на машине — нужно будет оставить авто на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Гессен:

Гисен (Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen Ankunftshalle) — желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В другое время тоже принимают, но придется подождать. Если вы приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь к Bahnhofsmission во Франкфурте, вас могут разместить на одну ночь.

Нижняя Саксония:

Брамше (Im Rehhagen 8 49 565 Bramsche). В переходный период у сотрудников лагеря Messe Hannover можно получить билет в лагерь в Bramsche бесплатно.

Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30 521 Hannover) — лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Новых беженцев перенаправляют в Брамше.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44 791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксония:

Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 8 393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);

Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 4 356 Leipzig) — лагерь переполнен, используются временные палатки;

Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 1 067 Dresden) — город не принимает и перенаправляет в лагерь Меране.

Шлезвиг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24 539 Neumünster).

Тюрингия:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Лагерь ву Зуль переполнен и больше не принимает беженцев.

Украинцев предупреждают не искать, в каком лагере лучше условия — они существенно не отличаются. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.

Тем временем Берлин сможет принять до конца года еще тысячи беженцев. Власти столицы планируют расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить большое количество беженцев в гостиницах и общежитиях.

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