Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать — Finance.ua

Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать Сегодня 20:01

Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать

Открытие ФЛП (физического лица-предпринимателя) становится все более популярным вариантом для иностранцев, желающих вести бизнес в Украине, учитывая, что Украина предлагает благоприятные условия для предпринимательской деятельности, включая упрощенную систему налогообложения и доступную регистрацию предпринимателем.

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Вместе с тем, для лиц, желающих не только вести бизнес, но и проживать в стране, актуальным является вопрос легализации и получения вида на жительство в Украине. Однако этот процесс имеет свои требования и особенности, которые важно знать на начальном этапе.

Можно ли открыть ФЛП без вида на жительство, и наоборот: правила 2024 года

Ранее иностранцы, стремившиеся зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) в Украине, должны были обязательно иметь вид на жительство. Это обусловливалось законодательством, которое требовало указывать официальное место жительства при регистрации в графе «Местожительство/местонахождение физического лица-предпринимателя». Учитывая трактовку государственных регистраторов, заявитель должен был сообщать зарегистрированное место жительства в понимании Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине» от 11.12.2003 г. № 1382-IV, что в свою очередь требовало наличия вида на жительство. То есть, у иностранцев не было возможности открыть ФЛП в Украине без получения вида на жительство.

Однако ситуация изменилась. Теперь для регистрации иностранцам не нужен вид на жительство, а адрес местонахождения может быть подтвержден другими документами — например, договором аренды недвижимости, которая находится в Украине. Это существенно упрощает процесс регистрации и сотрудничества украинских компаний с иностранными гражданами как с ФЛП. А сами процессы регистрации иностранцем статуса физического лица предпринимателя и получения вида на жительство в Украине, в 2024 году разделены.

Вместе с тем часто возникает вопрос, можно ли получить основания для долгосрочного пребывания в Украине, если зарегистрировать ФЛП и проводить хозяйственную деятельность в стране.

Дает ли регистрация ФЛП право на долгосрочное проживание в Украине?

Самой регистрации ФЛП недостаточно для получения вида на жительство. В соответствии с Правилами оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 1 марта 2017 г. № 118 основанием для оформления долгосрочной визы, кроме указанных в пункте 5 настоящих Правил, может служить:

Разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства

Разрешение на иммиграцию, выданное ГМС



Документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи лица, признанного беженцем в Украине или которому предоставлена ​​временная защита в Украине



Приглашение на обучение (стажировка)



Приглашение государственного учреждения, предприятия, организации, являющейся реципиентом проекта международной технической помощи



Приглашение религиозной организации



Приглашение филиала, отделения, представительства или другой структурной ячейки общественной (неправительственной) организации иностранного государства



Приглашение филиала, отделения, представительства иностранного субъекта хозяйствования



Приглашение филиала или представительства иностранного банка



Обращение иностранного средства массовой информации по поводу оформления визы иностранному корреспонденту



Обращение компетентных органов иностранных государств или международных организаций по вопросу оформления виз сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений



Следовательно, регистрация ФЛП позволит вести бизнес, однако для долгосрочного проживания в Украине необходимо получить соответствующее разрешение.

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