Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать — Finance.ua
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Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать

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Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать
Вид на жительство в Украине через ФЛП: все, что нужно знать
Открытие ФЛП (физического лица-предпринимателя) становится все более популярным вариантом для иностранцев, желающих вести бизнес в Украине, учитывая, что Украина предлагает благоприятные условия для предпринимательской деятельности, включая упрощенную систему налогообложения и доступную регистрацию предпринимателем.

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Вместе с тем, для лиц, желающих не только вести бизнес, но и проживать в стране, актуальным является вопрос легализации и получения вида на жительство в Украине. Однако этот процесс имеет свои требования и особенности, которые важно знать на начальном этапе.

Можно ли открыть ФЛП без вида на жительство, и наоборот: правила 2024 года

Ранее иностранцы, стремившиеся зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) в Украине, должны были обязательно иметь вид на жительство. Это обусловливалось законодательством, которое требовало указывать официальное место жительства при регистрации в графе «Местожительство/местонахождение физического лица-предпринимателя». Учитывая трактовку государственных регистраторов, заявитель должен был сообщать зарегистрированное место жительства в понимании Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине» от 11.12.2003 г. № 1382-IV, что в свою очередь требовало наличия вида на жительство. То есть, у иностранцев не было возможности открыть ФЛП в Украине без получения вида на жительство.
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Однако ситуация изменилась. Теперь для регистрации иностранцам не нужен вид на жительство, а адрес местонахождения может быть подтвержден другими документами — например, договором аренды недвижимости, которая находится в Украине. Это существенно упрощает процесс регистрации и сотрудничества украинских компаний с иностранными гражданами как с ФЛП. А сами процессы регистрации иностранцем статуса физического лица предпринимателя и получения вида на жительство в Украине, в 2024 году разделены.
Вместе с тем часто возникает вопрос, можно ли получить основания для долгосрочного пребывания в Украине, если зарегистрировать ФЛП и проводить хозяйственную деятельность в стране.

Дает ли регистрация ФЛП право на долгосрочное проживание в Украине?

Самой регистрации ФЛП недостаточно для получения вида на жительство. В соответствии с Правилами оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 1 марта 2017 г. № 118 основанием для оформления долгосрочной визы, кроме указанных в пункте 5 настоящих Правил, может служить:
  • Разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства
  • Разрешение на иммиграцию, выданное ГМС
  • Документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи лица, признанного беженцем в Украине или которому предоставлена ​​временная защита в Украине
  • Приглашение на обучение (стажировка)
  • Приглашение государственного учреждения, предприятия, организации, являющейся реципиентом проекта международной технической помощи
  • Приглашение религиозной организации
  • Приглашение филиала, отделения, представительства или другой структурной ячейки общественной (неправительственной) организации иностранного государства
  • Приглашение филиала, отделения, представительства иностранного субъекта хозяйствования
  • Приглашение филиала или представительства иностранного банка
  • Обращение иностранного средства массовой информации по поводу оформления визы иностранному корреспонденту
  • Обращение компетентных органов иностранных государств или международных организаций по вопросу оформления виз сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений
Следовательно, регистрация ФЛП позволит вести бизнес, однако для долгосрочного проживания в Украине необходимо получить соответствующее разрешение.
По материалам:
visitukraine.today
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