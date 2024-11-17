Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса

Технологии&Авто
22
Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса
Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса
Компания Rakuten Viber, которая разрабатывает один из самых популярных мессенджеров для общения с бизнесами в Украине, представила новые решения для безопасного общения на платформе.

Какие функции появятся

Среди обновлений: сообщения для верификации и новая функция SecurePlus.
Читайте также
Новые сообщения для верификации позволят легко аутентифицировать клиентов благодаря одноразовому паролю (OTP).
Это предоставит бизнесам, использующим Viber, возможность отправлять готовые шаблоны, предназначенные для увеличения конверсии, которые также будут дешевле обычных SMS и позволят ограничить время доставки.
Другая новая функция — сообщение SecurePlus. Это решение позволит проверить номер получателя на подозрительную активность в режиме реального времени.
Читайте также
Компании могут дополнительно защитить сообщения с частной и конфиденциальной информацией. Сначала это решение было разработано для Евробанка, а теперь становится доступным всем компаниям.
Вдобавок к этому, в мае 2024 года Rakuten Viber также успешно прошел международную сертификацию безопасности SOC 2 Type II — независимый аудит, подтвердивший надежность защиты данных в приложении.
Оба новых решения уже доступны для бизнеса по всему миру.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.