Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса — Finance.ua

Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Viber вводит новые инструменты безопасности для бизнеса

Компания Rakuten Viber, которая разрабатывает один из самых популярных мессенджеров для общения с бизнесами в Украине, представила новые решения для безопасного общения на платформе.

Какие функции появятся

Среди обновлений: сообщения для верификации и новая функция SecurePlus.

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Новые сообщения для верификации позволят легко аутентифицировать клиентов благодаря одноразовому паролю (OTP).

Это предоставит бизнесам, использующим Viber, возможность отправлять готовые шаблоны, предназначенные для увеличения конверсии, которые также будут дешевле обычных SMS и позволят ограничить время доставки.

Другая новая функция — сообщение SecurePlus. Это решение позволит проверить номер получателя на подозрительную активность в режиме реального времени.

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Компании могут дополнительно защитить сообщения с частной и конфиденциальной информацией. Сначала это решение было разработано для Евробанка, а теперь становится доступным всем компаниям.

Вдобавок к этому, в мае 2024 года Rakuten Viber также успешно прошел международную сертификацию безопасности SOC 2 Type II — независимый аудит, подтвердивший надежность защиты данных в приложении.

Оба новых решения уже доступны для бизнеса по всему миру.

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