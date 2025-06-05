Ветераны получат 50% скидки на автогражданку: президент подписал закон — Finance.ua

Ветераны получат 50% скидки на автогражданку: президент подписал закон Сегодня 14:49 — Личные финансы

Ветераны получат 50% скидки на автогражданку: президент подписал закон

Президент Украины подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны ( № 4369-IX ).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Почему это важно

Учитывая продолжающуюся войну рф и растущее количество участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, в правительстве задумались об усилении их поддержки, в частности, о введении полной компенсации стоимости заключенных ими со скидкой 50% договоров ОСАГО

Для многих участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны даже частичная плата за страховые взносы является непомерной нагрузкой.

Учитывая, что 50% стоимости страхового полиса фактически покрывается всеми страхователями (то есть водителями), остальные 50% целесообразно компенсировать за счет Государственного бюджета Украины, то есть за счет всех налогоплательщиков.

«Такое решение — не просто финансовая помощь, это символ поддержки, уважения и признания заслуг наших героев. Это подтверждение того, что государство не забывает о тех, кто первым встал на защиту Украины. Полная компенсация страховых взносов — это конкретный шаг, демонстрирующий заботу и настоящую солидарность», — отмечают авторы документа.

Что изменится

Скидка будет действовать с 1 января 2025 года — на время военного положения и еще год после его завершения.

Для лиц с инвалидностью в результате войны скидка будет постоянной, если:

объем двигателя авто — до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт;

управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку;

авто не используется для заработка (перевозка пассажиров или грузов)

Государство будет компенсировать расходы по страхованию из бюджета — порядок определит Кабмин.

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