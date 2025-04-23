На 114% больше: общая сумма страховых платежей ОСАГО в I квартале превысила 4,5 млрд грн — Finance.ua

На 114% больше: общая сумма страховых платежей ОСАГО в I квартале превысила 4,5 млрд грн Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

На 114% больше: общая сумма страховых платежей ОСАГО в I квартале превысила 4,5 млрд грн

Общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО в I квартале 2025 года превысила 4,5 миллиарда гривен, что на 114,81% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Средний размер страховой премии также возрос — до 2 975,4 грн, что на 135,61% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет также возрос — до 2 975,4 грн, что на 135,61% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет МТСБУ.

Такая динамика объясняется переходом рынка ОСАГО к механизму свободного ценообразования. В течение многих лет цены на полис автогражданки были регулируемыми законодательно и не всегда успевали за реальными затратами на возмещение ущерба, особенно в условиях роста стоимости восстановительного ремонта автомобилей. Следовательно, страховой платеж не всегда соответствовал фактическому уровню риска, покрываемому ОСАГО.

С 2025 года страховые компании получили возможность формировать стоимость полиса с учетом актуарных расчетов, включая ожидаемую сумму страхового возмещения и риск-профиль водителя или транспортного средства. Это позволяет обеспечить финансовую устойчивость системы и своевременную выплату водителям.

Также следует учесть, что в первом квартале 2025 года активно урегулировались страховые случаи, которые произошли еще в 2024 году, когда страховые премии были значительно ниже. Именно поэтому средний размер страховой премии растет быстрее, чем средний размер выплаты, хотя последний тоже демонстрирует положительную динамику. Это — ожидаемый переходный эффект, постепенно сбалансированный в последующих периодах, когда стоимость полиса будет полностью отражать риски и стоимость убытков.

По итогам I квартала 2025 года лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО стала страховая компания «ОРАНТА» — 267 746 договоров. Вторую позицию заняла СК «ТАС» с 260 009 заключенных договоров.

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