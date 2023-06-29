Ветераны могут получить до 3 млн грн на собственный бизнес — Finance.ua

Ветераны могут получить до 3 млн грн на собственный бизнес Сегодня 12:55 — Казна и Политика

Ветераны могут получить до 3 млн грн на собственный бизнес

Стартовала новая программа «Варто» для поддержки ветеранского бизнеса от Украинского ветеранского фонда. Об этом сообщили в организации.

Сумма. От 500 тысяч до 3 млн грн.

Кто может принять участие

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели (ФЛП);

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как принять участие

Следует подать заявку по ссылке (скрепив ее электронной цифровой подписью).

До 13 июля 2023 года (до 23:59 по киевскому времени). Победители будут объявлены 15 августа 2023 года.

Что нужно предоставить вместе с заявкой:

документы, подтверждающие регистрацию физического лица[1]предпринимателя или юридического лица и отражающие актуальные данные о таком лице, содержащиеся в ЕГРПОУ (выписка обязательно должна быть заверена ЭЦП заявителя);

заверенную должным образом копию устава и описание с кодом доступа к Уставу в ЕГРПОУ (для юридических лиц);

решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для юридических лиц);

сканированную копию удостоверения участника боевых действий и/или удостоверение личности с инвалидностью в результате войны физического лица-предпринимателя или учредителей субъекта предпринимательской деятельности-заявителя, и/или сканированную копию удостоверения члена семьи погибшего ветерана войны, и/или удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, которые являются учредителями субъекта предпринимательской деятельности — заявителя;

проектную заявку (описание проекта);

смету;

резюме членов команды проекта;

срок реализации проекта (до одного года);

если проектом предусмотрено частичное финансирование (софинансирование), обязательно подается гарантийное письмо от лица (лиц), которое намерено (намерены) осуществить частичное финансирование (софинансирование).

информацию от уполномоченных органов об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, других обязательных платежей, взносов в фонды обязательного социального страхования, по выплате заработной платы более двух месяцев по состоянию на 1 число месяца, в котором заявитель подает аппликационный пакет;

для юридического лица: копию баланса и отчета о финансовых результатах за два последних отчетных периода — промежуточная отчетность ежеквартальная,

для физического лица-предпринимателя: копию отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате подачи аппликационного пакета с подтверждающим документом о сдаче отчетности или письмо с обоснованием, что такая отчетность ФЛП не подавалась, поскольку с момента регистрации ФЛП отчетный период еще не наступил;

гарантийное письмо относительно отсутствия фактов незаконного получения и/или нецелевого использования бюджетных средств и о том, что заявитель, его руководящий состав и члены команды проекта не привлекались к ответственности за коррупционные правонарушения.

Все детали проекта можно найти по ссылке

Справка Finance.ua:

Стартовала 4-я волна приема запросов на участие в программе «єРобота» от представителей бизнеса. Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации со ссылкой на Департамент экономики Киевской ОВА.

«Бизнес-планы можно подать через Портал „Дія“ до 19 ноября 2023 года. Важно, что лица, получившие отказ в финансировании в прошлых периодах, имеют возможность подать заявку повторно», — говорится в сообщении. Средний размер гранта — 249 тыс. грн.

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