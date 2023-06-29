Ветераны могут получить до 3 млн грн на собственный бизнес — Finance.ua

Ветераны могут получить до 3 млн грн на собственный бизнес
Стартовала новая программа «Варто» для поддержки ветеранского бизнеса от Украинского ветеранского фонда. Об этом сообщили в организации.
Сумма. От 500 тысяч до 3 млн грн.
Кто может принять участие
- ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели (ФЛП);
- юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Как принять участие
Следует подать заявку по ссылке (скрепив ее электронной цифровой подписью).
До 13 июля 2023 года (до 23:59 по киевскому времени). Победители будут объявлены 15 августа 2023 года.
Что нужно предоставить вместе с заявкой:
- документы, подтверждающие регистрацию физического лица[1]предпринимателя или юридического лица и отражающие актуальные данные о таком лице, содержащиеся в ЕГРПОУ (выписка обязательно должна быть заверена ЭЦП заявителя);
- заверенную должным образом копию устава и описание с кодом доступа к Уставу в ЕГРПОУ (для юридических лиц);
- решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для юридических лиц);
- сканированную копию удостоверения участника боевых действий и/или удостоверение личности с инвалидностью в результате войны физического лица-предпринимателя или учредителей субъекта предпринимательской деятельности-заявителя, и/или сканированную копию удостоверения члена семьи погибшего ветерана войны, и/или удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, которые являются учредителями субъекта предпринимательской деятельности — заявителя;
- проектную заявку (описание проекта);
- смету;
- резюме членов команды проекта;
- срок реализации проекта (до одного года);
- если проектом предусмотрено частичное финансирование (софинансирование), обязательно подается гарантийное письмо от лица (лиц), которое намерено (намерены) осуществить частичное финансирование (софинансирование).
- информацию от уполномоченных органов об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, других обязательных платежей, взносов в фонды обязательного социального страхования, по выплате заработной платы более двух месяцев по состоянию на 1 число месяца, в котором заявитель подает аппликационный пакет;
- для юридического лица: копию баланса и отчета о финансовых результатах за два последних отчетных периода — промежуточная отчетность ежеквартальная,
- для физического лица-предпринимателя: копию отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате подачи аппликационного пакета с подтверждающим документом о сдаче отчетности или письмо с обоснованием, что такая отчетность ФЛП не подавалась, поскольку с момента регистрации ФЛП отчетный период еще не наступил;
- гарантийное письмо относительно отсутствия фактов незаконного получения и/или нецелевого использования бюджетных средств и о том, что заявитель, его руководящий состав и члены команды проекта не привлекались к ответственности за коррупционные правонарушения.
Все детали проекта можно найти по ссылке.
Справка Finance.ua:
- Стартовала 4-я волна приема запросов на участие в программе «єРобота» от представителей бизнеса. Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации со ссылкой на Департамент экономики Киевской ОВА.
- «Бизнес-планы можно подать через Портал „Дія“ до 19 ноября 2023 года. Важно, что лица, получившие отказ в финансировании в прошлых периодах, имеют возможность подать заявку повторно», — говорится в сообщении. Средний размер гранта — 249 тыс. грн.
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