Ветеранам в столице будут компенсировать до 500 тыс. грн за переоборудование квартир

В столице утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование жилья для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I и II группы. Ветеранам будут компенсировать до 500 тыс. грн.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

«После ранений собственный дом может стать пространством со многими барьерами — от узких дверных проемов до неудобных санузлов. Город готов покрывать часть расходов, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий», — подчеркнула Хонда.

Что компенсируют

Компенсация может достигать 500 тыс. грн и распространяется на работы, необходимые для адаптации жилья к индивидуальным потребностям ветеранов:

расширение дверных проемов;

демонтаж и установка дверей;

демонтаж порогов и наличников;

обустройство санитарных комнат и кухни;

монтаж перил;

перенос электровыключателей и розеток.

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно подать документы в Центр комплексной поддержки участников боевых действий Киев Милитари Хаб.

Список необходимых документов:

заявление о компенсации;

паспорт;

РНУКНП;

удостоверение лица с инвалидностью в результате войны;

ЭКОФФО;

документ о праве собственности (при наличии);

согласие совладельцев;

дефектный акт, выданный РГА;

финансовые документы, подтверждающие затраты на ремонтные работы и материалы;

номер социального счета (IBAN) или карточки киевлянина.

Где получить консультацию

Обратиться за информацией и подать заявление можно в следующих локациях:

Киев Милитари Хаб

📍 ул. Крещатик, 25 📍 ул. Крещатик, 36 📞 0800−300−633

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА

📍 просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 📞 (044) 366−59−40

Напомним, ранее Finance.ua писал о том, что специалисты codes.com.ua провели исследование по поводу того, какую зарплату получают военные и насколько она способна обеспечить им достойную жизнь.

Согласно результатам исследования, средняя зарплата военнослужащего в Украине составляет 31 000 грн, что на 21,6% больше среднего дохода гражданских. Однако финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной — после расходов остается только 5−10 тысяч грн. Государственные льготы частично компенсируют расходы, однако комфортная жизнь для большинства ветеранов все еще недостижима.

