Ветеранам в столице будут компенсировать до 500 тыс. грн за переоборудование квартир
В столице утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование жилья для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I и II группы. Ветеранам будут компенсировать до 500 тыс. грн.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.
«После ранений собственный дом может стать пространством со многими барьерами — от узких дверных проемов до неудобных санузлов. Город готов покрывать часть расходов, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий», — подчеркнула Хонда.
Что компенсируют
Компенсация может достигать 500 тыс. грн и распространяется на работы, необходимые для адаптации жилья к индивидуальным потребностям ветеранов:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж и установка дверей;
- демонтаж порогов и наличников;
- обустройство санитарных комнат и кухни;
- монтаж перил;
- перенос электровыключателей и розеток.
Как получить компенсацию
Чтобы получить компенсацию, нужно подать документы в Центр комплексной поддержки участников боевых действий Киев Милитари Хаб.
Список необходимых документов:
- заявление о компенсации;
- паспорт;
- РНУКНП;
- удостоверение лица с инвалидностью в результате войны;
- ЭКОФФО;
- документ о праве собственности (при наличии);
- согласие совладельцев;
- дефектный акт, выданный РГА;
- финансовые документы, подтверждающие затраты на ремонтные работы и материалы;
- номер социального счета (IBAN) или карточки киевлянина.
Где получить консультацию
Обратиться за информацией и подать заявление можно в следующих локациях:
Киев Милитари Хаб
📍 ул. Крещатик, 25 📍 ул. Крещатик, 36 📞 0800−300−633
Департамент социальной и ветеранской политики КГГА
📍 просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 📞 (044) 366−59−40
Напомним, ранее Finance.ua писал о том, что специалисты codes.com.ua провели исследование по поводу того, какую зарплату получают военные и насколько она способна обеспечить им достойную жизнь.
Согласно результатам исследования, средняя зарплата военнослужащего в Украине составляет 31 000 грн, что на 21,6% больше среднего дохода гражданских. Однако финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной — после расходов остается только 5−10 тысяч грн. Государственные льготы частично компенсируют расходы, однако комфортная жизнь для большинства ветеранов все еще недостижима.
