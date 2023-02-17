«Весна и лето будут непростыми». Глава Укрэнерго сделал прогноз относительно ситуации со светом — Finance.ua
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«Весна и лето будут непростыми». Глава Укрэнерго сделал прогноз относительно ситуации со светом

Энергетика
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«Весна и лето будут непростыми». Глава Укрэнерго сделал прогноз относительно ситуации со светом
«Весна и лето будут непростыми». Глава Укрэнерго сделал прогноз относительно ситуации со светом
Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что отключения электроэнергии будут продолжаться и дальше. Однако следует отметить, что давление на энергосистему уменьшается из-за повышения температуры.
Об этом пишет Bloomberg.

Какие прогнозы на следующие месяцы

Кудрицкий отметил, что уменьшение потребления будет компенсировано снижением генерации. Объекты энергетики будут дежурить с перерывами в работе из-за плановых ремонтов.
«Весна и лето будут непростыми. Если обстрелы закончатся и у нас будет возможность возобновить непрерывную работу, то, скорее всего, мы достигнем длительного периода без дефицита, но мы не можем быть уверены», — говорит председатель правления Укрэнерго.
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Он также утверждает, что к следующей зиме Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов как отечественного производства, так и иностранных доноров. Однако Кудрицкий не уточнил, сколько нужно.
Глава правления Укрэнерго отметил, что победа в энергетике еще не достигнута.

Ситуация со светом улучшилась

По словам Кудрицкого, незначительные сетевые ограничения потребления наблюдаются только в Одесском районе и Киевской области.
«Они связаны с тем, что разбитые сети, которые сейчас восстанавливаются активно, все еще не способны пропустить 100% объемов электроэнергии для того, чтобы покрыть 100% потребления в то или иное время для этих областей», — сказал Кудрицкий.
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Среди причин стабилизации энергетической ситуации: слаженная работа энергетиков, ремонты, потепление и снижение потребления, импорт электрической энергии из стран Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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