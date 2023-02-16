Украина сможет увеличить импорт электроэнергии. ENTSO-E приняло соответствующее решение — Finance.ua
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Украина сможет увеличить импорт электроэнергии. ENTSO-E приняло соответствующее решение

Энергетика
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Украина сможет увеличить импорт электроэнергии. ENTSO-E приняло соответствующее решение
Украина сможет увеличить импорт электроэнергии. ENTSO-E приняло соответствующее решение
Европейское энергообъединение ENTSO-E 14 февраля приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт в ночь и 600 МВт в другие часы суток.
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«Это результат нашей совместной упорной работы с европейскими коллегами, которые глубоко понимают важность импорта для энергосистемы Украины и оказывают нам всестороннюю поддержку в этом направлении. Мы будем и дальше работать над расширением технических возможностей для коммерческого обмена между Украиной и Европой», — сказано в сообщении.
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В настоящее время идет оценка возможности дальнейшего увеличения лимитов коммерческого обмена.
«Эта возможность у нас есть благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую Укрэнерго успешно осуществило 16 марта 2022 года в экстремальных условиях войны», — добавили в Укрэнерго.

Справка Finance.ua:

  • с 14 февраля в Украине начали действовать новые правила информирования населения о графиках отключения электроэнергии;
  • в начале февраля в Украину поступила партия дизельного горючего производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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