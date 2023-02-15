Герман Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине — Finance.ua
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Герман Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине

Энергетика
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Турция — важный стратегический партнер Украины в энергетической сфере. Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере, которая состоялась сегодня, 15 февраля 2023 года.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, использование турецких плавучих электростанций для поставки электроэнергии в Украину.
Герман Галущенко подчеркнул, что Турция является важным стратегическим партнером нашей страны и украинская сторона заинтересована в укреплении дальнейшего сотрудничества. Особенно учитывая угрозы региональной энергетической безопасности, вызванные военной агрессией россии.
«Плавающие электростанции — это возможность обеспечения генерацией определенного региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты», — отметил Герман Галущенко.
Украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу, уделив особое внимание безопасности плавучих электростанций и местам их расположения.
Герман Галущенко выразил соболезнования господину Послу в связи с трагедией — землетрясением, унесшим жизни десятков тысяч жителей Турции.
Министр поблагодарил за помощь, которую турецкая сторона оказывает украинскому энергетическому сектору. В частности, в декабре 2022 через Турецкое агентство сотрудничества и координации Харьков и Херсон получили в виде гуманитарной помощи 180 генераторов.
По материалам:
Finance.ua
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