Герман Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине — Finance.ua

Герман Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине Сегодня 20:20 — Энергетика

Турция — важный стратегический партнер Украины в энергетической сфере. Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере, которая состоялась сегодня, 15 февраля 2023 года.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, использование турецких плавучих электростанций для поставки электроэнергии в Украину.

Герман Галущенко подчеркнул, что Турция является важным стратегическим партнером нашей страны и украинская сторона заинтересована в укреплении дальнейшего сотрудничества. Особенно учитывая угрозы региональной энергетической безопасности, вызванные военной агрессией россии.

«Плавающие электростанции — это возможность обеспечения генерацией определенного региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты», — отметил Герман Галущенко.

Украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу, уделив особое внимание безопасности плавучих электростанций и местам их расположения.

Герман Галущенко выразил соболезнования господину Послу в связи с трагедией — землетрясением, унесшим жизни десятков тысяч жителей Турции.

Министр поблагодарил за помощь, которую турецкая сторона оказывает украинскому энергетическому сектору. В частности, в декабре 2022 через Турецкое агентство сотрудничества и координации Харьков и Херсон получили в виде гуманитарной помощи 180 генераторов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.