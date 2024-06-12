Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев

Личные финансы
14
Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев
Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев
Украинский маркетплейс Auto.ria представил отчет собственного аналитического центра за весенний период 2024 года. Volkswagen Passat остается самой популярной маркой авто.

Подержанные авто

По результатам исследования, больше всего этой весной продавали подержанные авто в Киеве — 15%. Среди лидеров также Львовщина с показателем 11%.
Анализ спроса на подержанные авто по областям показал, что Volkswagen Passat остается самой популярной маркой авто. В Закарпатской области популярна Skoda Octavia. В Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях лидером по продажам являются авто марки Daewoo Lanos.
Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев
Исследования показывают, что украинцы преимущественно искали подержанные автомобили в сегменте до 4000 долларов США, поисковая доля составляла 18%, автомобилями стоимостью от 4000 до 6000 долларов США интересовались 17% пользователей.
Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев
В течение весны 2024 года спрос на электрокары постепенно набирал обороты.
Принимая во внимание всю Украину, лидерами по продажам весной стали Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. 36% подержанных автомобилей, которые украинцы выбирали в течение весны 2024 года, немецкого производства. 19,5% составляют японские автомобили.

Новые авто

Данные аналитического отчета показывают, что весной предложение новых авто было весьма динамичным. Наибольшее количество запросов на новые авто в весенний период было в ценовом диапазоне до 15 000 долларов США — 21%, зимой этот показатель составлял 33%.
Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев
Среди новых авто украинцы чаще всего выбирали Toyota в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях. В течение весны в Одесской, Житомирской и Харьковской областях украинцы выбирали BMW. Во Львовской области популярной была марка автомобилей Mercedes-Benz.
Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев
Согласно исследованию, весной спрос на новые электрокары стремительно вырос: с 7,7% в марте до 8,1% в мае.
ТОП-3 моделей по поисковым запросам за зиму:
  • Toyota RAV-44
  • Kia Sportage4
  • Renault Duster.
Напомним, итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации по открытым данным ГСЦ МВД) составило 125 тыс.
Напомним, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможного ущерба на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, угон, стихийные бедствия и т. д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.