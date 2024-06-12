Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев — Finance.ua

Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев Сегодня 19:00 — Личные финансы

Весна 2024 на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев

Украинский маркетплейс Auto.ria представил отчет собственного аналитического центра за весенний период 2024 года. Volkswagen Passat остается самой популярной маркой авто.

Подержанные авто

По результатам исследования, больше всего этой весной продавали подержанные авто в Киеве — 15%. Среди лидеров также Львовщина с показателем 11%.

Анализ спроса на подержанные авто по областям показал, что Volkswagen Passat остается самой популярной маркой авто. В Закарпатской области популярна Skoda Octavia. В Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях лидером по продажам являются авто марки Daewoo Lanos.

Исследования показывают, что украинцы преимущественно искали подержанные автомобили в сегменте до 4000 долларов США, поисковая доля составляла 18%, автомобилями стоимостью от 4000 до 6000 долларов США интересовались 17% пользователей.

В течение весны 2024 года спрос на электрокары постепенно набирал обороты.

Принимая во внимание всю Украину, лидерами по продажам весной стали Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. 36% подержанных автомобилей, которые украинцы выбирали в течение весны 2024 года, немецкого производства. 19,5% составляют японские автомобили.

Новые авто

Данные аналитического отчета показывают, что весной предложение новых авто было весьма динамичным. Наибольшее количество запросов на новые авто в весенний период было в ценовом диапазоне до 15 000 долларов США — 21%, зимой этот показатель составлял 33%.

Среди новых авто украинцы чаще всего выбирали Toyota в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях. В течение весны в Одесской, Житомирской и Харьковской областях украинцы выбирали BMW. Во Львовской области популярной была марка автомобилей Mercedes-Benz.

Согласно исследованию, весной спрос на новые электрокары стремительно вырос: с 7,7% в марте до 8,1% в мае.

ТОП-3 моделей по поисковым запросам за зиму:

Toyota RAV-44

Kia Sportage4

Renault Duster.

Напомним, итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации по открытым данным ГСЦ МВД) составило 125 тыс.

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