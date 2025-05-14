Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси — Finance.ua
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Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси

Технологии&Авто
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Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси
Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси
Британская компания Vertical Aerospace Ltd разрабатывает гибридную версию своего электрического аэротакси, которое сможет преодолевать расстояния до 1600 километров.
Об этом сообщает Bloomberg.
В компании рассказали, что гибридное аэротакси сможет преодолеть расстояния в десять раз больше, чем его текущий прототип, питающийся только от батареи.
Новая модель разрабатывается в течение 18 месяцев и ожидается, что ее летные испытания начнутся уже во втором квартале 2026 года.
Vertical Aerospace Ltd считает, что эта гибридная модель лучше подходит для выполнения военных задач, в то время как европейские правительства увеличивают расходы на оборонные системы.
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В настоящее время компания ведет переговоры с британскими государственными учреждениями и другими потенциальными клиентами, связанными с обороной.
Ранее Vertical Aerospace Ltd затруднилось получить финансирование для производства и испытания прототипа VX4, который вмещает четыре человека и одного пилота.
В начале этого года стартап привлек 90 миллионов долларов США и заявил, что планирует искать больше финансирования.
Компания планирует пройти сертификацию своего аэротакси в 2028 году.
По материалам:
Укрінформ
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