Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси — Finance.ua

Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси
Британская компания Vertical Aerospace Ltd разрабатывает гибридную версию своего электрического аэротакси, которое сможет преодолевать расстояния до 1600 километров.
Об этом сообщает Bloomberg.
В компании рассказали, что гибридное аэротакси сможет преодолеть расстояния в десять раз больше, чем его текущий прототип, питающийся только от батареи.
Новая модель разрабатывается в течение 18 месяцев и ожидается, что ее летные испытания начнутся уже во втором квартале 2026 года.
Vertical Aerospace Ltd считает, что эта гибридная модель лучше подходит для выполнения военных задач, в то время как европейские правительства увеличивают расходы на оборонные системы.
В настоящее время компания ведет переговоры с британскими государственными учреждениями и другими потенциальными клиентами, связанными с обороной.
Ранее Vertical Aerospace Ltd затруднилось получить финансирование для производства и испытания прототипа VX4, который вмещает четыре человека и одного пилота.
В начале этого года стартап привлек 90 миллионов долларов США и заявил, что планирует искать больше финансирования.
Компания планирует пройти сертификацию своего аэротакси в 2028 году.
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