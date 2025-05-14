Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси — Finance.ua

Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси 14.05.2025, 01:10 — Технологии&Авто

Vertical Aerospace строит гибридную версию электрического аэротакси

Британская компания Vertical Aerospace Ltd разрабатывает гибридную версию своего электрического аэротакси, которое сможет преодолевать расстояния до 1600 километров.

Об этом сообщает Bloomberg

В компании рассказали, что гибридное аэротакси сможет преодолеть расстояния в десять раз больше, чем его текущий прототип, питающийся только от батареи.

Новая модель разрабатывается в течение 18 месяцев и ожидается, что ее летные испытания начнутся уже во втором квартале 2026 года.

Vertical Aerospace Ltd считает, что эта гибридная модель лучше подходит для выполнения военных задач, в то время как европейские правительства увеличивают расходы на оборонные системы.

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В настоящее время компания ведет переговоры с британскими государственными учреждениями и другими потенциальными клиентами, связанными с обороной.

Ранее Vertical Aerospace Ltd затруднилось получить финансирование для производства и испытания прототипа VX4, который вмещает четыре человека и одного пилота.

В начале этого года стартап привлек 90 миллионов долларов США и заявил, что планирует искать больше финансирования.

Компания планирует пройти сертификацию своего аэротакси в 2028 году.

Укрінформ По материалам:

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