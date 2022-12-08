Верховный суд Франции постановил взыскание $1,1 млрд с рф в пользу Ощадбанка из-за аннексии Крыма — Finance.ua

Верховный суд Франции постановил взыскание $1,1 млрд с рф в пользу Ощадбанка из-за аннексии Крыма Сегодня 11:35 — Криминал

Верховный суд Франции постановил взыскание $1,1 млрд с рф в пользу Ощадбанка из-за аннексии Крыма

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,1 млрд с рф в пользу государственного Ощадбанк а за потерю банком активов по причине аннексии Крыма.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

С рф взыщут $1,1 млрд и проценты, которые будут начисляться с момента принятия решения до фактической компенсации (около $100 тыс. ежедневно).

По словам Мудрой, объем искового заявления Ощадбанка против россии со всеми приложениями составляет более 30 тыс. листов.

Напомним, Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию Министерства юстиции рф об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на $1,3 млрд.

Читайте также Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков

«В частности, рф удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», — утверждал Минюст рф.

Ощадбанк в октябре 2021 года подал в Кассационный суд Франции заявление об апелляционном опровержении решения Апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от временной оккупации Крыма.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.