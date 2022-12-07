Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков — Finance.ua

Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков Сегодня 17:00

Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2022 года получили 10,978 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк , заработавший 17,763 млрд гривен. По данным Нацбанка, далее в рейтинге разместились банки иностранных банковских групп:

Укрсиббанк — 2,617 млрд грн,

Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн,

Ситибанк — 1,904 млрд грн.

По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 30,200 млрд гривен, а 21 банк показал убытки на 19,222 млрд гривен.

Наибольший убыток показал государственный Укрэксимбанк — 8,378 млрд гривен. Далее следуют банк иностранных банковских групп Альфа-Банк (с 1 декабря 2022 — Сенс Банк) — 4,222 млрд гривен и государственный Укргазбанк — 3,653 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти вдвое до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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