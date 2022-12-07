Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков

202
Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков
Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков
Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2022 года получили 10,978 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 17,763 млрд гривен. По данным Нацбанка, далее в рейтинге разместились банки иностранных банковских групп:
  • Укрсиббанк — 2,617 млрд грн,
  • Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн,
  • Ситибанк — 1,904 млрд грн.
Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков
По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 30,200 млрд гривен, а 21 банк показал убытки на 19,222 млрд гривен.
Наибольший убыток показал государственный Укрэксимбанк — 8,378 млрд гривен. Далее следуют банк иностранных банковских групп Альфа-Банк (с 1 декабря 2022 — Сенс Банк) — 4,222 млрд гривен и государственный Укргазбанк — 3,653 млрд гривен.
Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков
Как сообщалось ранее, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти вдвое до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.