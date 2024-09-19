Верховная Рада в целом поддержала законопроект о Государственном аграрном реестре — Finance.ua
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Верховная Рада в целом поддержала законопроект о Государственном аграрном реестре

Казна и Политика
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Верховная Рада в целом поддержала законопроект о Государственном аграрном реестре
Верховная Рада в целом поддержала законопроект о Государственном аграрном реестре
Верховная Рада Украины в целом поддержала законопроект № 11 063-д об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр». Свои голоса «за» отдали 267 нардепов.
Об этом сообщила народная депутат Украины Ирина Геращенко.
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Это евроинтеграционный проект в рамках реализации программы Евросоюза Ukraine Facility, отметила Геращенко.
«Совершенствуется функционирование Государственного аграрного реестра как информационной системы», — отметила Ирина Геращенко.
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По словам Геращенко, формируется Реестр производителей сельскохозяйственной продукции. Он будет иметь всю информацию о производителях и агропромышленном комплексе. Также будет возможность получения разрешительных документов в этом Реестре.
Кроме того, как сообщает нардеп, усовершенствуется мониторинг предоставления государственной помощи, поддержки за счет средств местных бюджетов и предоставления грантов в сельском хозяйстве, а также предоставления гарантий по кредитным обязательствам.
По материалам:
Espreso.tv
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