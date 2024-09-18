Украина в 2025 году может получить миллиарды гривен от аренды государственной земли — Finance.ua

Украина в 2025 году может получить миллиарды гривен от аренды государственной земли
В 2025 году Украина ожидает получить несколько миллиардов гривен от аренды государственных земель, что станет возможным благодаря внедрению новой программы «Земельный банк».
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время презентации проекта «Прозрачная аренда земли».
По словам Министра, благодаря программе Украина сможет значительно увеличить доходы от аренды государственных земель.
«Без активного участия бизнеса, в частности малого и среднего, этот результат был бы недостижим. Программа направлена на превращение Украины из аграрной страны в аграрно-индустриальное государство», — подчеркнул Коваль.
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Программа предусматривает предоставление аграриям законного доступа к аренде государственных сельскохозяйственных земель. В зависимости от типа культур аренда может длиться от 14 до 25 лет. Минимальный участок для аренды — 1 га, максимальный — 3969 га.
Также Коваль анонсировал дальнейшие этапы программы Земельный банк и тотальную автоматизацию процессов, что позволит устранить человеческий фактор и обеспечит прозрачность земельных отношений.
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