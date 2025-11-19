Верховная Рада уволила Гринчук с должности министра энергетики и Галущенко с должности министра юстиции
Верховная Рада Украины в среду, 19 ноября, проголосовала за увольнение с должности министра энергетики Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должности министра юстиции.
Об этом стало известно с заседания Верховной Рады.
За увольнение Гринчук с должности проголосовали 315 народных депутатов.
За увольнение Галущенко проголосовали 323 народных депутата.
Решение было принято на фоне крупного коррупционного скандала в «Энергоатоме». О деталях расследования Finance.ua рассказывал по ссылке.
Проект постановления об увольнении представлял вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
«Думаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — заявлял он.
