Верховная Рада уволила Гринчук с должности министра энергетики и Галущенко с должности министра юстиции

Верховная Рада Украины в среду, 19 ноября, проголосовала за увольнение с должности министра энергетики Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Об этом стало известно с заседания Верховной Рады.

За увольнение Гринчук с должности проголосовали 315 народных депутатов.

За увольнение Галущенко проголосовали 323 народных депутата.

Решение было принято на фоне крупного коррупционного скандала в «Энергоатоме». О деталях расследования Finance.ua рассказывал по ссылке

Проект постановления об увольнении представлял вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

«Думаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — заявлял он.

