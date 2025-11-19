С начала года в Украине разминировали 34 300 гектаров сельхозземель 19.11.2025, 21:23

С января по ноябрь 2025 года специалисты по разминированию очистили от взрывоопасных предметов 34 300 га земель сельскохозяйственного назначения. Всего с начала года было обследовано более 43 000 га.

Такая информация была обнародована в ходе заседания Национального органа по вопросам противоминной деятельности, которое состоялось под председательством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Минобороны

Как отмечается, Гаврилюк особо подчеркнул, что на заседании принят ряд важных решений, которые будут оказывать существенное влияние на дальнейшее усовершенствование и развитие противоминной деятельности в Украине.

В частности, теперь к выполнению задач по нетехническому обследованию земель сельскохозяйственного назначения в первую очередь будут привлекаться правительственные операторы противоминной деятельности. В настоящее время сертифицированными операторами ГТД по процессу нетехнического обследования является 41 подраздел разминирования сил безопасности и обороны.

Кроме того, при необходимости решено привлекать неприбыльных операторов противоминной деятельности.

