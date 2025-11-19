Когда могут отказать в выезде за границу на постоянное жительство — разъяснение Миграционной службы 19.11.2025, 21:01

Когда могут отказать в выезде за границу на постоянное жительство — разъяснение Миграционной службы

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, при каких условиях может быть принято решение об отказе в оформлении документов для выезда за границу на постоянное жительство.

Основания для отказа в оформлении документов

Решение об отказе возможно в случаях, когда заявитель не предоставил нужный пакет документов или когда поданные документы не отвечают требованиям законодательства Украины.

Отказ могут также предоставить в случае, если документы содержат недостоверные сведения или они недействительны.

Основания для временного отказа в выезде за границу

Гражданину Украины могут временно отказать в выезде за границу в следующих случаях:

он имеет доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. В такой ситуации решение принимается согласно статье 12 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» и ограничения действуют до истечения установленного срока;

в отношении него применена мера пресечения, которая предусматривает запрет выезда за границу. Такое ограничение действует до завершения уголовного производства или отмены установленных условий;



он осужден за уголовное преступление. Выезд за границу возможен после отбывания наказания или освобождения от него;



он уклоняется от выполнения обязательств, определенных судебным решением. Выезд разрешат после выполнения этих обязательств;



он находится под административным надзором государственной полиции. Выезд возможен после прекращения наблюдения.



Сообщение об отказе

Если принимается решение об отказе в оформлении документов для выезда на постоянное место жительства за границу, территориальный орган Государственной миграционной службы в течение 5 рабочих дней в письменном виде уведомляет заявителя.

В сообщении указывают основания для отказа и порядок обжалования решения.

