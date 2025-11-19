Когда могут отказать в выезде за границу на постоянное жительство — разъяснение Миграционной службы
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, при каких условиях может быть принято решение об отказе в оформлении документов для выезда за границу на постоянное жительство.
Основания для отказа в оформлении документов
Решение об отказе возможно в случаях, когда заявитель не предоставил нужный пакет документов или когда поданные документы не отвечают требованиям законодательства Украины.
Отказ могут также предоставить в случае, если документы содержат недостоверные сведения или они недействительны.
Основания для временного отказа в выезде за границу
Гражданину Украины могут временно отказать в выезде за границу в следующих случаях:
- он имеет доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. В такой ситуации решение принимается согласно статье 12 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» и ограничения действуют до истечения установленного срока;
- в отношении него применена мера пресечения, которая предусматривает запрет выезда за границу. Такое ограничение действует до завершения уголовного производства или отмены установленных условий;
- он осужден за уголовное преступление. Выезд за границу возможен после отбывания наказания или освобождения от него;
- он уклоняется от выполнения обязательств, определенных судебным решением. Выезд разрешат после выполнения этих обязательств;
- он находится под административным надзором государственной полиции. Выезд возможен после прекращения наблюдения.
Сообщение об отказе
Если принимается решение об отказе в оформлении документов для выезда на постоянное место жительства за границу, территориальный орган Государственной миграционной службы в течение 5 рабочих дней в письменном виде уведомляет заявителя.
В сообщении указывают основания для отказа и порядок обжалования решения.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года (инфографика)
В каких странах учителя получают самые низкие зарплаты
Выплаты 6500 грн для украинцев: кто и когда может получить (детали)
Продажа «РВС Банка»: три потенциальных инвестора подали документы на участие в конкурсе
Рекордные 119 миллиардов: в Нацбанке рассказали, благодаря чему украинские банки наращивают доходы
Укрпочта ввела в обращение марку ко Дню Достоинства и Свободы (фото)