Верховная Рада упростила принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения — Finance.ua

Верховная Рада упростила принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Верховная Рада Украины 15 августа приняла в целом законопроект № 7605 о внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие закона проголосовали 278 нардепов.

Закон позволит усовершенствовать и оптимизировать процедуру и механизм проведения принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения и ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли. В период дефицита тяжелого вооружения и боеприпасов наряду с получением необходимого от наших союзников позволит наладить собственный механизм обеспечения наших Вооруженных Сил необходимым вооружением и амуницией.

Согласно закону, принудительное отчуждение или изъятие оборудования, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования, осуществляется на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Право государственной собственности на оборудование, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса и относительно которого существует риск прерывания его функционирования, возникает со дня введения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном отчуждении или изъятии такого имущества.

Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения с предварительным возмещением его стоимости до подписания акта осуществляется за счет средств государственного бюджета.

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Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов за счет средств государственного бюджета, при условии что место (адрес), указанное в акте о принудительном отчуждении или изъятии имущества, не находится на временно оккупированной территории по состоянию на дату такой компенсации.

Оформление документов для принудительного отчуждения или изъятия имущества, а также оплата расходов по оценке отчуждаемого имущества осуществляются за счет средств государственного бюджета;

В исключительных случаях движимое и недвижимое имущество могут быть переданы в управление Национального агентства.

Военные администрации населенных пунктов на соответствующей территории будут осуществлять также полномочия по внесению предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины, согласованный областной военной администрацией, по введению и осуществлению принудительного отчуждения или изъятия оборудования, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования.

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