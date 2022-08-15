В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября — Finance.ua

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября Сегодня 14:48 — Казна и Политика

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

Соответствующие законопроекты поддержали 328 депутатов.

Военное положение и мобилизацию в Украине объявили с 24 февраля и после этого уже несколько раз продлевали.

С 23 августа военное положение и мобилизацию продлевают еще на 90 дней, то есть до 21 ноября.

Справка Finance.ua:

Военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года.

В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничение передвижения граждан, транспортных средств,

комендантский час,

запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,

запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,

контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,

ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,

запрет деятельности партий, общественных организаций, которые несут угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,

запрет военнообязанным изменять место жительства.

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