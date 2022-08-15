В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября — Finance.ua

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.
Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
Соответствующие законопроекты поддержали 328 депутатов.
Военное положение и мобилизацию в Украине объявили с 24 февраля и после этого уже несколько раз продлевали.
С 23 августа военное положение и мобилизацию продлевают еще на 90 дней, то есть до 21 ноября.
Справка Finance.ua:
- Военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года.
В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничение передвижения граждан, транспортных средств,
- комендантский час,
- запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,
- запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,
- контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,
- ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,
- запрет деятельности партий, общественных организаций, которые несут угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,
- запрет военнообязанным изменять место жительства.
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