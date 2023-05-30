Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства — Finance.ua

Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства

Верховная Рада ратифицировала договор между Францией и Украиной о кредите на закупку рельсов для Укрзализныци. За соответствующий проект постановления № 0202 проголосовали 303 депутата.

Об этом сообщает портал ВРУ.

Согласно договору, Франция предоставит Украине кредит в размере до €37,6 млн. Из них не менее 70% денег пойдут на закупку рельсов, а другие средства — на их поставку.

Деньги предоставляются на 35 лет, включая 14-летний льготный период со ставкой 0,0161% годовых. Украине нужно будет возвращать кредитные средства каждые полгода в течение 21 года, начав выплаты через 14,5 лет после выборки средств (она должна быть обязательно осуществлена до конца 2027 года).

Само соглашение было подписано 13 декабря 2022 г. во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мера в Париже.

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В свою очередь в Укрзализныце тогда сообщили, что подписали прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl Rail: этот контракт поможет восстановить поврежденные пути и заменить устаревшие, отработавшие свой ресурс.

Это, в свою очередь, позволит увеличить скорость и безопасность движения по текущим путям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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