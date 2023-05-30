Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства — Finance.ua
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Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства

Казна и Политика
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Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства
Верховная Рада согласовала французский кредит Укрзализныце в размере €37,6 млн: на что пойдут средства
Верховная Рада ратифицировала договор между Францией и Украиной о кредите на закупку рельсов для Укрзализныци. За соответствующий проект постановления № 0202 проголосовали 303 депутата.
Об этом сообщает портал ВРУ.
Согласно договору, Франция предоставит Украине кредит в размере до €37,6 млн. Из них не менее 70% денег пойдут на закупку рельсов, а другие средства — на их поставку.
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Деньги предоставляются на 35 лет, включая 14-летний льготный период со ставкой 0,0161% годовых. Украине нужно будет возвращать кредитные средства каждые полгода в течение 21 года, начав выплаты через 14,5 лет после выборки средств (она должна быть обязательно осуществлена до конца 2027 года).
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Само соглашение было подписано 13 декабря 2022 г. во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мера в Париже.
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В свою очередь в Укрзализныце тогда сообщили, что подписали прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl Rail: этот контракт поможет восстановить поврежденные пути и заменить устаревшие, отработавшие свой ресурс.
Это, в свою очередь, позволит увеличить скорость и безопасность движения по текущим путям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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