&quot;Укрзализныця&quot; получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка

Казна и Политика
14
&quot;Укрзализныця&quot; получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка
"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка
«Укрзализныця» заявила, что получит 25 млн долл. от Всемирного банка — для реализации этого гранта компания начинает сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов — ЮНОПС.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Средства будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение объемов грузоперевозок.
Читайте также
Сотрудничество предполагает закупку оборудования, увеличение парка фитинговых платформ и организацию процессов по лучшим мировым стандартам.
Ожидаемые результаты:
  • восстановление критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры;
  • расширение способности УЗ обеспечивать перевозку контейнерных грузов, в том числе гумпомощи и экспорта продукции сельского хозяйства.
«Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году», — заявил член правления У З Антон Мишин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.