"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка
«Укрзализныця» заявила, что получит 25 млн долл. от Всемирного банка — для реализации этого гранта компания начинает сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов — ЮНОПС.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Средства будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение объемов грузоперевозок.
Сотрудничество предполагает закупку оборудования, увеличение парка фитинговых платформ и организацию процессов по лучшим мировым стандартам.
Ожидаемые результаты:
- восстановление критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры;
- расширение способности УЗ обеспечивать перевозку контейнерных грузов, в том числе гумпомощи и экспорта продукции сельского хозяйства.
«Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году», — заявил член
правления У З Антон Мишин.
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