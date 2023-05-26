"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка Сегодня 20:20 — Казна и Политика

"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка

«Укрзализныця» заявила, что получит 25 млн долл. от Всемирного банка — для реализации этого гранта компания начинает сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов — ЮНОПС.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Средства будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение объемов грузоперевозок.

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Сотрудничество предполагает закупку оборудования, увеличение парка фитинговых платформ и организацию процессов по лучшим мировым стандартам.

Ожидаемые результаты:

восстановление критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры;

расширение способности УЗ обеспечивать перевозку контейнерных грузов, в том числе гумпомощи и экспорта продукции сельского хозяйства.

«Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году», — заявил член правления У З Антон Мишин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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