Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка — Finance.ua
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Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка
Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка
Кабинет Министров привлечет еще один грант более чем в 350 млн грн для укрепления и восстановления украинской системы здравоохранения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания», — подчеркнул Шмыгаль.
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Как отметил премьер-министр, средства будут привлечены в рамках проекта Heal Ukraine, который Украина реализует вместе с группой Всемирного банка.

Справка Finance.ua:

  • международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. Всемирный банк предоставил Украине 1,22 млрд дол. США в виде кредитов:
  • В Кабинете Министров прогнозируют, что сумма убытков Украины от российского вторжения, определенная Всемирным банком, после освобождения временно оккупированной территории удвоится. Ранее Всемирный банк оценил ущерб в минимум 411 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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