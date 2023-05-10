Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка

Кабинет Министров привлечет еще один грант более чем в 350 млн грн для укрепления и восстановления украинской системы здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания», — подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, средства будут привлечены в рамках проекта Heal Ukraine, который Украина реализует вместе с группой Всемирного банка.

Справка Finance.ua:

международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. Всемирный банк предоставил Украине 1,22 млрд дол. США в виде кредитов:

В Кабинете Министров прогнозируют, что сумма убытков Украины от российского вторжения, определенная Всемирным банком, после освобождения временно оккупированной территории удвоится. Ранее Всемирный банк оценил ущерб в минимум 411 миллиардов долларов.



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