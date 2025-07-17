Верховная Рада назначила новый состав правительства — Finance.ua

Верховная Рада назначила новый состав правительства Сегодня 15:39

Верховная Рада Украины поддержала назначение министров нового состава правительства, предложенного новоизбранным премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 254 нардепа, воздержались 23, а против проголосовали 13 народных избранников.

Состав нового правительства

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бидный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Наталия Калмыкова — министр по делам ветеранов;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — вновь созданное министерство (из объединенных Министерства экономики, Министерства агрополитики и Министерства защиты окружающей среды);

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.

Чего ждут от нового правительства

Народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал ключевые направления работы для нового правительства Свириденко.

«Надо исправить ошибки, впереди много работы. Надеюсь и призываю всех к конструктивному сотрудничеству ради будущего Украины», — написал Гетманцев.

Пожелания Гетманцева правительству Свириденко

наращивание совместных усилий правительства и парламента по детенизации экономики;

запуск страхования военных рисков; увеличение доступного кредитования бизнеса; развитие экспорта;

укрепление поддержки прифронтовых регионов;

перезапуск ключевых институтов, влияющих на качество бизнес-климата (БЭБ, таможня и т. п. );

); более активная дерегуляция и рестарт крупной приватизации;

развитие ОПК;

пенсионная реформа;

существенный пересмотр социальных стандартов;

реинтеграция ветеранов;

проактивная работа с международными партнерами, прежде всего по переговорам по присоединению к ЕС, разработке плана послевоенного восстановления.

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