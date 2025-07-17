Верховная Рада назначила новый состав правительства — Finance.ua
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Верховная Рада назначила новый состав правительства

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Верховная Рада Украины поддержала назначение министров нового состава правительства, предложенного новоизбранным премьер-министром Юлией Свириденко.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«За» проголосовали 254 нардепа, воздержались 23, а против проголосовали 13 народных избранников.
Верховная Рада назначила новый состав правительства

Состав нового правительства

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бидный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Наталия Калмыкова — министр по делам ветеранов;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — вновь созданное министерство (из объединенных Министерства экономики, Министерства агрополитики и Министерства защиты окружающей среды);
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.
Верховная Рада назначила новый состав правительства

Чего ждут от нового правительства

Народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал ключевые направления работы для нового правительства Свириденко.
«Надо исправить ошибки, впереди много работы. Надеюсь и призываю всех к конструктивному сотрудничеству ради будущего Украины», — написал Гетманцев.

Пожелания Гетманцева правительству Свириденко

  • наращивание совместных усилий правительства и парламента по детенизации экономики;
  • запуск страхования военных рисков; увеличение доступного кредитования бизнеса; развитие экспорта;
  • укрепление поддержки прифронтовых регионов;
  • перезапуск ключевых институтов, влияющих на качество бизнес-климата (БЭБ, таможня и т. п.);
  • более активная дерегуляция и рестарт крупной приватизации;
  • развитие ОПК;
  • пенсионная реформа;
  • существенный пересмотр социальных стандартов;
  • реинтеграция ветеранов;
  • проактивная работа с международными партнерами, прежде всего по переговорам по присоединению к ЕС, разработке плана послевоенного восстановления.
По материалам:
Finance.ua
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