Верховная Рада назначила новый состав правительства — Finance.ua

Верховная Рада назначила новый состав правительства
Верховная Рада Украины поддержала назначение министров нового состава правительства, предложенного новоизбранным премьер-министром Юлией Свириденко.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«За» проголосовали 254 нардепа, воздержались 23, а против проголосовали 13 народных избранников.
Состав нового правительства
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бидный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Наталия Калмыкова — министр по делам ветеранов;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — вновь созданное министерство (из объединенных Министерства экономики, Министерства агрополитики и Министерства защиты окружающей среды);
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.
Чего ждут от нового правительства
Народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал ключевые направления работы для нового правительства Свириденко.
«Надо исправить ошибки, впереди много работы. Надеюсь и призываю всех к конструктивному сотрудничеству ради будущего Украины», — написал Гетманцев.
Пожелания Гетманцева правительству Свириденко
- наращивание совместных усилий правительства и парламента по детенизации экономики;
- запуск страхования военных рисков; увеличение доступного кредитования бизнеса; развитие экспорта;
- укрепление поддержки прифронтовых регионов;
- перезапуск ключевых институтов, влияющих на качество бизнес-климата (БЭБ, таможня
и т. п.);
- более активная дерегуляция и рестарт крупной приватизации;
- развитие ОПК;
- пенсионная реформа;
- существенный пересмотр социальных стандартов;
- реинтеграция ветеранов;
- проактивная работа с международными партнерами, прежде всего по переговорам по присоединению к ЕС, разработке плана послевоенного восстановления.
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