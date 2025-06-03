Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций — Finance.ua

Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций Сегодня 15:22

Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций

Рада поддержала законопроект № 12406, которым устанавливается уголовная ответственность за нарушение и обход экономических санкций.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ был принят за основу, поддержав его голосами 254 нардепов.

«В связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины серьезные нарушения санкций должны не только вести к уголовной ответственности, но и быть основанием для конфискации активов, что послужит пополнению государственного бюджета Украины», — отмечают авторы документа.

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Согласно документу, речь идет о таких формах обхода санкций:

приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке;

доведение до банкротства или фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или в отношении конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов.

Что изменит документ:

криминализирует нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых;

устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;

наказание: штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2−10 лет;

вводится стоимостный порог в 151,4 тыс. гр. для отграничения мелких нарушений;

обязательное дополнительное наказание — запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда — конфискация имущества.

Также предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения — не только подсанкционные, но и третьи лица.

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