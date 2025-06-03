Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций — Finance.ua
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Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций

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Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций
Верховная Рада криминализировала ответственность за нарушение и обход экономических санкций
Рада поддержала законопроект № 12406, которым устанавливается уголовная ответственность за нарушение и обход экономических санкций.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Документ был принят за основу, поддержав его голосами 254 нардепов.
«В связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины серьезные нарушения санкций должны не только вести к уголовной ответственности, но и быть основанием для конфискации активов, что послужит пополнению государственного бюджета Украины», — отмечают авторы документа.
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Согласно документу, речь идет о таких формах обхода санкций:
  • приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке;
  • доведение до банкротства или фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или в отношении конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов.
Что изменит документ:
  • криминализирует нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых;
  • устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;
  • наказание: штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2−10 лет;
  • вводится стоимостный порог в 151,4 тыс. гр. для отграничения мелких нарушений;
  • обязательное дополнительное наказание — запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда — конфискация имущества.
Также предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения — не только подсанкционные, но и третьи лица.
По материалам:
Finance.ua
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