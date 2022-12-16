Венгрия заморозила 870 млн евро российских активов — Finance.ua
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Венгрия заморозила 870 млн евро российских активов

Мир
28
Венгрия заморозила 870 млн евро российских активов
Венгрия заморозила 870 млн евро российских активов
По состоянию на конец ноября Венгрия заморозила российские активы на сумму около 350 млрд форинтов, то есть 870 млн евро.
Об этом пишет венгерское издание Nepszava.
Отмечается, что это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более что в ноябрьской отчетности Будапешт уведомил Брюссель об аресте всего 3 тыс. евро.
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Интересно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.
Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии — 2,2 млрд евро, в Австрии — почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн евро, в Чехии — 10,8 млн евро, в Словакии — 4,9 млн евро.
По материалам:
Фінансовий клуб
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