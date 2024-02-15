Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против россии — FT — Finance.ua
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Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против россии — FT

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Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против россии — FT
Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против россии — FT
Венгерская сторона на встрече постоянных представителей ЕС заблокировала процесс согласования 13-го пакета санкций против россии.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Венгрия была единственной страной, выступившей против таких мер. Причиной собеседники издания называют включение в новый пакет китайских компаний, которые способствуют рф в войне в Украине.
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Собеседник FT охарактеризовал такие действия как «очень плодотворный обмен мнениями».
Как отмечает издание, постоянный представитель Венгрии при ЕС «попросил еще немного времени, чтобы проанализировать содержание предложений».
Дискуссии продлятся, а министры стран-членов ЕС, вероятно, поднимут этот вопрос на заседании на следующей неделе, отмечает FT.

Справка Finance.ua:

  • ЕС планирует одобрить пакет санкций, который станет 13-м с момента вторжения россии в Украину, до 24 февраля;
  • предложенные санкции, для принятия которых необходима поддержка всех государств-членов, включают внесение в список около 110 физических и юридических лиц, участвующих в производстве и снабжении оружия, а также компонентов и оборудования, необходимых для его создания;
  • Брюссель впервые предложил запретить фирмам ЕС торговать с рядом компаний Китая, Турции, Индии, Сербии из-за их возможной причастности к поставке в россию запрещенных технологий и электроники.
По материалам:
Forbes.ua
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