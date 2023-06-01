Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до конца года — Finance.ua

Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до конца года Сегодня 04:11 — Аграрный рынок

Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до конца года

Венгрия обратилась в Европейский Союз с просьбой продлить запрет на импорт украинских зерновых и масличных культур как минимум до конца 2023 года.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Жолт Фельдман, цитирует Reuters.

Венгрия просит продолжить запрет импорта не только на свою территорию, но еще в четыре восточноевропейские страны — Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.

Фельдман рассказал, что Венгрия также попросила ЕС предоставить финансовую поддержку местным фермерам. Деньги должны пойти на то, чтобы облегчить транспортировку старых запасов зерна, которые находятся на внутренних складах до сбора урожая.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был завершен благополучно, и венгерские фермеры могли продавать свою продукцию», — заявил чиновник.

Что этому предшествовало?

Еврокомиссия со 2 мая запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Однако эти агропродукты могут перевозиться через их территорию транзитом.

Ограничения продлятся до 5 июня 2023 года. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры по сельскохозяйственной продукции из Украины.

Перед этим страны заявили о дестабилизации внутренних аграрных рынков через сельскохозяйственную продукцию из Украины, которая должна проходить транзитом в третьи страны, но часто оставалась внутри страны, через которую совершался экспорт.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что ЕС, вероятно, согласится продлить действие запрета после 5 июня. Однако Украина пытается договориться с Европейским Союзом об отмене запрета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.