Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков — Finance.ua

Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков

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Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Венгрия продлила срок безразрешительного проезда в двустороннем сообщении для украинских перевозчиков до вступления в силу так называемого «транспортного безвиза».

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

Отмечается, что на период действия безразрешительного режима перевозчикам не нужно производить предварительную регистрацию в системе BiREG. В Укртрансбезопасности отметили, что транзитный проезд по территории Венгрии без использования разрешений возможен в случае выполнения перевозки в и из Украины.

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В конце марта Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений, сообщили в Укртрансбезопасности. Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела такой режим, после Латвии, Словакии и Болгарии.

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