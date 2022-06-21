Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков — Finance.ua
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Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Сегодня 12:33Казна и Политика
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Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиковВенгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков
Венгрия продлила срок безразрешительного проезда в двустороннем сообщении для украинских перевозчиков до вступления в силу так называемого «транспортного безвиза».
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.
Отмечается, что на период действия безразрешительного режима перевозчикам не нужно производить предварительную регистрацию в системе BiREG. В Укртрансбезопасности отметили, что транзитный проезд по территории Венгрии без использования разрешений возможен в случае выполнения перевозки в и из Украины.
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В конце марта Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений, сообщили в Укртрансбезопасности. Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела такой режим, после Латвии, Словакии и Болгарии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: suspilne.media
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