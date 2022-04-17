Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков — Finance.ua
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Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Сегодня 17:39Мир
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Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе. Такой режим будет действовать до 30 июня.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Таким образом, Германия присоединилась к 12 государствам, которые ввели для Украины безразрешительный режим транзитных и двусторонних перевозок. Среди них:
  • Австрия,
  • Венгрия,
  • Италия
  • Латвия,
  • Эстония,
  • Болгария,
  • Турция,
  • Грузия,
  • Дания,
  • Литва,
  • Румыния,
  • Греция и
  • Словакия.
Ранее Германия разрешала безразрешительные перевозки для украинских компаний только в режиме транзита.
По материалам: РБК-Україна
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