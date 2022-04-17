Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков — Finance.ua

Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков
Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе. Такой режим будет действовать до 30 июня.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Таким образом, Германия присоединилась к 12 государствам, которые ввели для Украины безразрешительный режим транзитных и двусторонних перевозок. Среди них:
- Австрия,
- Венгрия,
- Италия
- Латвия,
- Эстония,
- Болгария,
- Турция,
- Грузия,
- Дания,
- Литва,
- Румыния,
- Греция и
- Словакия.
Ранее Германия разрешала безразрешительные перевозки для украинских компаний только в режиме транзита.
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