Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков — Finance.ua

Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Сегодня 17:39 — Мир

Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе. Такой режим будет действовать до 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры

Таким образом, Германия присоединилась к 12 государствам, которые ввели для Украины безразрешительный режим транзитных и двусторонних перевозок. Среди них:

Австрия,

Венгрия,

Италия

Латвия,

Эстония,

Болгария,

Турция,

Грузия,

Дания,

Литва,

Румыния,

Греция и

Словакия.

Ранее Германия разрешала безразрешительные перевозки для украинских компаний только в режиме транзита.

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